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تم إنقاذها من قبل سيارتين

كلاب ضالة تهاجم طفلة بالقريات

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣١ مساءً
كلاب ضالة تهاجم طفلة بالقريات
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة في محافظة القريات بمنطقة الجوف.

نجاة الطفلة

ورصدت كامیرات المراقبة في الموقع، الكلاب الضالة وهي تباغت الطفلة في طريقها بلا حول ولا قوة منها، فلم يكن باستطاعتها فعل أي شيء إلا الجري منهم.

وأظهر الفيديو الطفلة وهي تنجو من الكلاب بعد ظهور سيارتين أمامها لإنقاذها.

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