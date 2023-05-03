لحظة استهداف الكرملين في محاولة لـ اغتيال بوتين كلاب ضالة تهاجم طفلة بالقريات جراحة تبعد تياغو ألكانتارا عن ليفربول الإمارات تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم الكرملين: أوكرانيا حاولت اغتيال بوتين بضربة مزدوجة مكاسب خيالية تتنافس عليها الشركات في الفضاء 8 مطربين يحييون حفل روائع الموجي غدًا في البوليفارد الشباب الأكثر تسجيلًا للأهداف بالشوط الأول الذهب قد يرتفع لمستويات قياسية بسبب أزمة الديون الأمريكية نظام نور يتيح التسجيل لرياض الأطفال غرة ذو القعدة
وثق مقطع فيديو متداول نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة في محافظة القريات بمنطقة الجوف.
شاهد.. مقطع متداول يوثق نجاة طفلة من هجوم كلاب ضالة في #القريات pic.twitter.com/8FDEVC7ZvM
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 3, 2023
ورصدت كامیرات المراقبة في الموقع، الكلاب الضالة وهي تباغت الطفلة في طريقها بلا حول ولا قوة منها، فلم يكن باستطاعتها فعل أي شيء إلا الجري منهم.
وأظهر الفيديو الطفلة وهي تنجو من الكلاب بعد ظهور سيارتين أمامها لإنقاذها.