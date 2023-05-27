Icon

ضبط مقيم و3 يمنيين مخالفين لتهريبهم القات في جازان Icon القهوة السعودية والتمر الصقعي في محطة الفضاء الدولية Icon رباعي الاتحاد يقودون التشكيل المثالي للجولة الـ29 Icon عبدالرحمن غريب أكثر اللاعبين السعوديين صناعة للأهداف Icon بايدن: اتفاق سقف الدين سيمنع تخلفًا كارثيًا عن السداد Icon حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة Icon القبض على 4 إثيوبيين لتهريبهم القات في جازان Icon تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء Icon نادي الاتحاد يُكرر إنجاز النصر Icon استقبال جماهيري حافل لـ الاتحاد في جدة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الغياب عن دوري الأبطال

كلوب يُنهي جدل رحيل محمد صلاح

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ مساءً
كلوب يُنهي جدل رحيل محمد صلاح
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حسم المدير الفني الألماني يورجن كلوب، الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن رغبة النجم المصري محمد صلاح في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تعليق كلوب

وأكدت تقرير خلال الفترة الأخيرة، أن محمد صلاح يريد مغادرة ليفربول بالميركاتو الصيفي، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم الرياضي الجديد.

قد يهمّك أيضاً
انخفاض صافي أرباح “صناعة الورق” 36% إلى 8.6 مليون ريال

انخفاض صافي أرباح “صناعة الورق” 36% إلى 8.6 مليون ريال

استمرار الأجواء الممطرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

استمرار الأجواء الممطرة خلال الـ 24 ساعة المقبلة

ورد كلوب على هذه الأنباء في تصريحات أبرزها الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، فابريزيو رومانو: “محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد”.

قد يهمّك أيضاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة إلى السودان

وصول الطائرة الإغاثية السعودية التاسعة إلى السودان

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

وظائف شاغرة بشركة الإلكترونيات المتقدمة

كلوب ومحمد صلاح
كلوب وصلاح – المصدر theathletic

وأضاف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر؛ فإنني سأقوده بنفسي إلى نادٍ آخر.. هذا ليس الوضع مع صلاح على الإطلاق”.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2025، وسجل 19 هدفًا مع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، رغم معاناة فريقه بشكل لم يكن معهودًا في المواسم الأخيرة.

كلوب ومحمد صلاح
كلوب وصلاح – المصدر theguardian

رسالة محمد صلاح

وكان محمد صلاح قد وجه رسالة للجماهير، وقال: “لقد دُمرت تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق.. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وفشلنا.. نحن ليفربول والتأهل للتشامبيونزليج هو الحد الأدنى”.

وتابع صلاح في رسالته إلى الجماهير، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “أنا آسف، ولكن من المبكر تقييم الأمور بإيجابية أو صورة متفائلة، لقد خذلنا أنفسنا وجماهيرنا”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة