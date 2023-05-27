كلوب يُنهي جدل رحيل محمد صلاح

حسم المدير الفني الألماني يورجن كلوب، الجدل الذي أُثير مؤخرًا بشأن رغبة النجم المصري محمد صلاح في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تعليق كلوب

وأكدت تقرير خلال الفترة الأخيرة، أن محمد صلاح يريد مغادرة ليفربول بالميركاتو الصيفي، بعدما فشل الفريق الأول لكرة القدم في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم الرياضي الجديد.

ورد كلوب على هذه الأنباء في تصريحات أبرزها الصحافي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين، فابريزيو رومانو: “محمد صلاح يحب التواجد هنا في ليفربول بالتأكيد”.

وأضاف عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “إذا جاء أحد اللاعبين إليّ وقال لم نتأهل لدوري أبطال أوروبا، يجب أن أغادر؛ فإنني سأقوده بنفسي إلى نادٍ آخر.. هذا ليس الوضع مع صلاح على الإطلاق”.

ويرتبط محمد صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف عام 2025، وسجل 19 هدفًا مع في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم، رغم معاناة فريقه بشكل لم يكن معهودًا في المواسم الأخيرة.

رسالة محمد صلاح

وكان محمد صلاح قد وجه رسالة للجماهير، وقال: “لقد دُمرت تمامًا، لا يوجد أي عذر على الإطلاق.. كان لدينا كل ما نحتاجه للوصول إلى دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وفشلنا.. نحن ليفربول والتأهل للتشامبيونزليج هو الحد الأدنى”.

وتابع صلاح في رسالته إلى الجماهير، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: “أنا آسف، ولكن من المبكر تقييم الأمور بإيجابية أو صورة متفائلة، لقد خذلنا أنفسنا وجماهيرنا”.