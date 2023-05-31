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خلال الـ72 ساعة الماضية

كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٤ صباحاً
كميات الأمطار في السعودية تفوق أوروبا وكندا وروسيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن د. عبدالله المسند، الباحث في الطقس والمناخ، أن كميات الأمطار التي شهدتها المملكة خلال الـ72 ساعة الماضية تفوق الكميات التي شهدتها أوروبا وكندا وأستراليا في تلك الفترة.

وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر: إن مشهد الأمطار الهاطلة على السعودية خلال الـ 72 ساعة الماضية وفق تقدير القمر الصناعي، مشهد يثلج الصدر، ويدعو إلى التأمل.

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تفوق أوروبا

وأضاف: الخريطة توضح أن كمية الأمطار خلال الفترة المذكورة والهاطلة على السعودية فاقت أمطار شمال أوروبا ووسطها، وكندا، وأستراليا، وروسيا، والصين، وشرقي الولايات المتحدة وغربيها، ولله الحمد.

نجران أعلى كمية

على صعيد آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على منطقة نجران، وذلك من الساعة الـ 9 من صباح أول أمس، وحتى الـ 9 مساءً أمس، في 4 محطات.

وحسب التقارير الواردة من المحطات التابعة للمركز بالمنطقة، جرى تسجيل أعلى كمية هطول أمطار في مطار نجران، حيث بلغت 27.0 ملم، يليه مركز بئر عسكر بـ 15.8 ملم، ثم الحضن بـ 14.6 ملم، فيما بلغت بمحافظة ثار 5.0.

الطقس المتوقع

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية. في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 40 كم/ ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 30 كم/ ساعة، حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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