كمين مُحكم يسقط صيدليًّا مقيمًا روج للمخدرات في الرياض

أثمرت جهود رجال الأمن في إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، في القبض على مقيم من الجنسية المصرية مخالف لنظام الإقامة بالعمل لحسابه الخاص امتهن ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزته (4578) قرصًا ومبلغ (30,450) ريالًا.

كمين مُحكم

وكشفت شرطة منطقة الرياض عن أن المروج استغل مهنته أثناء عمله في إحدى الصيدليات المغلقة وتسلمه كميات كبيرة من الأقراص المحظورة من مندوبي المبيعات ونقلها وتخزينها في منزله بمدينة الرياض، وأُعد له كمين نتج عنه القبض عليه متلبسًا بجرمه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوفر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.