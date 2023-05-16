كورونادو يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد

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نجح البرازيلي إيجور كورونادو في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الهلال، وذلك ضمن لقاء الفريقين في الجولة الـ 27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د9' الهدف الأول للاتحاد عن طريق كورنادوقد يهمّك أيضاً
الهلال 0 × 1 الاتحاد#الهلال_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/Y6qP6VZb9aقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 16, 2023
وتلقى كورونادو تمريرة متقنة من اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ليضعها في الشباك معلنًا تقدم العميد على الهلال بهدف.