كورونادو يسجل الهدف الأول لـ الاتحاد

نجح البرازيلي إيجور كورونادو في إحراز الهدف الأول لنادي الاتحاد في شباك الهلال، وذلك ضمن لقاء الفريقين في الجولة الـ 27 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتلقى كورونادو تمريرة متقنة من اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ليضعها في الشباك معلنًا تقدم العميد على الهلال بهدف.