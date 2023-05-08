كوكب يصطدم بأحد النجوم

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وثق علماء الفلك الأمريكيون لأول مرة وميضًا داخل مجرة درب التبانة، وفق ما نقلت وكالة تاس.
ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد نشأ الوميض نتيجة اصطدام كوكب بأحد النجوم في كوكبة النسر.
وتلا ذلك امتصاص لبقايا العالم المدمر بواسطة هذا النجم. وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية لاتحاد الجامعات التي تجري بحوثًا فلكية.