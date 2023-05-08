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نتج عنه وميض داخل المجرة

كوكب يصطدم بأحد النجوم

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
كوكب يصطدم بأحد النجوم
المواطن - فريق التحرير

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وثق علماء الفلك الأمريكيون لأول مرة وميضًا داخل مجرة درب التبانة، وفق ما نقلت وكالة تاس.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لتقارير إعلامية، فقد نشأ الوميض نتيجة اصطدام كوكب بأحد النجوم في كوكبة النسر.

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وتلا ذلك امتصاص لبقايا العالم المدمر بواسطة هذا النجم. وفقًا لما ذكرته الخدمة الصحفية لاتحاد الجامعات التي تجري بحوثًا فلكية.

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