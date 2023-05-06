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أثارت إعجاب البريطانيين

كيت ميدلتون تكسر التقاليد الملكية في تتويج الملك تشارلز

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٥٨ مساءً
كيت ميدلتون تكسر التقاليد الملكية في تتويج الملك تشارلز
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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بدت أميرة ويلز كيت ميدلتون متألقة في فستان عاجي رائع من ألكسندر ماكوين أثناء حضورها حفل تتويج الملك تشارلز إلى جانب الأمير ويليام اليوم، لكنها كسرت التقاليد الملكية في هذه المناسبة الأسطورية.

كيت ميدلتون تثير إعجاب البريطانيين

ورغم كسر القواعد الملكية، إلا أنها أثارت إعجاب البريطانيين، حيث ينص البروتوكول على وجوب ارتدائها تاجاً ماسياً من برج لندن للمجوهرات، لكنها مع ذلك، تحدت التوقعات واختارت قطعة بسيطة من تصميم Jess Collett x Alexander McQueen مع تزينها بالفضة والكريستال.

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كيت ميدلتون تكسر التقاليد الملكية في تتويج الملك تشارلز (2)

وتناسبت الإطلالة التي جاءت في ثوب حريري مع تطريز بالخيوط ونقش الورد، وفي لفتة مؤثرة إلى حماتها الراحلة، ارتدت الأميرة مجموعة من الأقراط المرصعة بالماس واللؤلؤ من ديانا لهذه المناسبة.

وفي الوقت نفسه، ارتدت قلادة George VI Festoon الخاصة بالملكة إليزابيث والتي كانت هدية من الملك جورج السادس لابنته ثم منحها للأميرة إليزابيث في ذلك الوقت.

كيت ميدلتون تكسر التقاليد الملكية في تتويج الملك تشارلز (2)

اختيار مفضل

ولطالما اختارت الأميرة ارتداء ملابس ألكسندر ماكوين للحظات المهمة في حياتها والمناسبات العديدة، وارتدت كيت أقراط من اللؤلؤ كانت قد أهدتها إلى ديانا قبل زفافها على الأمير تشارلز في عام 1981 صنعتها شركة Collingwood.

كيت ميدلتون تكسر التقاليد الملكية في تتويج الملك تشارلز (2)

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