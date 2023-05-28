لاعبو إيفرتون يحتفلون بالبقاء في الدوري الإنجليزي

احتفل لاعبو نادي إيفرتون بالبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم آخر، وذلك بعد أن حققوا فوزًا صعبًا على حساب فريق بورنموث بهدف دون رد، وذلك في الجولة الـ38 والأخيرة من البريميرليغ.

ونشر الحساب الرسمي لفريق “التوفيز” في تويتر صورًا للاعبي الفريق وهم يحتفلون بالبقاء في الدوري الإنجليزي.

هدف وحيد لـ إيفرتون

وكان اللاعب المالي عبدالله دوكوري نجح في إحراز الهدف الوحيد لفريق التوفيز في الدقيقة الـ58.

وجاءت نتائج الجولة الـ38 والأخيرة كالتالي: “آرسنال هزم وولفرهامبتون بخماسية دون رد، وفاز أستون فيلا على برايتون بثنائية لهدف، وتعادل تشيلسي مع نيوكاسل بهدف لكل فريق، بينما فاز إيفرتون على بورنموث بهدف دون رد، أما توتنهام هوتسبير ففاز على ليدز يونايتد برباعية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على فولهام بثنائية لهدف”.

أما ليفربول فتعادل مع ساوثهامبتون برباعية لكل فريق، وفاز ليستر سيتي على وست هام يونايتد بثنائية لهدف، وفاز برينتفورد على مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وبعد ختام مباريات البريميرليغ، تأكد هبوط كل من ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون.