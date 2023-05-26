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لاعب نيجيريا يثير الجدل في كأس العالم للشباب

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢١ مساءً
لاعب نيجيريا يثير الجدل في كأس العالم للشباب
المواطن - فريق التحرير

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أثار اللاعب دانييل بامي، قائد منتخب نيجيريا، الجدل في بطولة كأس العالم للشباب، وذلك بسبب اختراعه اسم ناد وهمي للمشاركة مع منتخب بلاده في مونديال الشباب.

المدافع صاحب الـ 17 عامًا هو لاعب لمنتخب نيجيريا في مونديال الشباب ويلعب لفريق يُدعى “يام يام” النيجيري ولكن الحقيقة تكمن في أنه لا يوجد فريق في نيجيريا يحمل هذا الاسم.

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وذكر موقع Own Goal Nigeria النيجيري أن موقع Transfer Transfer Market ذكر أن نادي يام يام هذا لا يوجد فيه إلا لاعب واحد وهو بامي، بجاني أن أعضاء اتحاد مدينة أبوجا النيجيرية نفوا وجود هذا النادي.

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وفي سياق آخر، تنطلق غدًا 4 مباريات في الجولة الـ3 من بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم المقامة حاليًّا في دولة الأرجنتين.

كأس العالم للشباب

وفي تمام الساعة الـ12 منتصف الليل بتوقيت المملكة تنطلق مباراتا ”أوزبكستان ضد جواتيمالا، نيوزيلاندا ضد الأرجنتين”.

وعند الساعة التاسعة من مساء الغد بتوقيت المملكة، تُلعب مباراتا ”البرازيل ضد نيجيريا وإيطاليا ضد الدومنيكان”.

لاعب منتخب نيجيريا - كأس العالم للشباب

ومن المقرر افتتاح مباريات الجولة الـ3 من دور المجموعات في مونديال الشباب اليوم بمواجهتي “سلوفاكيا ضد أمريكا” و”الإكوادور ضد جزر فيجي”.

وكانت مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للشباب بدأت من الثلاثاء الماضي، حيث فازت أمريكا على جزر فيجي بثلاثية دون رد، وتعادلت أوزبكستان مع نيوزيلاندا بهدفين لكل فريق.

وفي مباريات أول أمس، فازت الأرجنتين على جواتيمالا بثلاثية دون رد، وفازت الإكوادور على سلوفاكيا بثنائية لهدف، بينما تعادلت السنغال مع الكيان الصهيوني بهدف لكل فريق، وفازت نيجيريا على إيطاليا بهدفين دون رد.

وفازت كولومبيا على اليابان بهدفين لهدف، بينما فاز منتخب البرازيل على منتخب الدومنيكان بسداسية دون رد.

وفي مباراتي أمس، فازت جامبيا على فرنسا وفازت إنجلترا على أوروجواي، بينما في صباح اليوم الجمعة، تعادلت الهندوراس مع كوريا الجنوبية بنتيجة 2/ 2، أما تونس ففازت على العراق بثلاثية دون رد.

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