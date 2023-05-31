لجنة المسؤولية الاجتماعية تختتم الدورات التدريبية للأندية

اختتمت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم مجموعة من الدورات التدريبية الموجهة لمديري ومشرفي إدارات المسؤولية الاجتماعية بالأندية في المبادرات المجتمعية وإدارة المخاطر.

دورة للجنة المسؤولية الاجتماعية

وأقامت لجنة المسؤولية الاجتماعية، الدورة عن طريق الاتصال المرئي بحضور 43 مشاركًا من أندية دوري روشن للمحترفين وأندية دوري يلو للمحترفين ودوري الدرجة الثانية.

وتهدف هذه الدورات التي امتدت لستة أيام إلى تنمية مهارات العاملين في مجال تصميم وتنفيذ المبادرات الاجتماعية على تصميم المبادرات وفق أفضل الممارسات، ويشمل ذلك الجانب مراحل التخطيط وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى توقع أثر تلك المبادرات على المستفيدين منها، مرورًا بالقدرة على إدارة أي مخاطر أو عوائق قد تظهر أثناء تنفيذ البرامج والأنشطة الاجتماعية وتحديد آليات التعامل معها.

تطوير مهارات المسؤولين

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نزيه النصر أن هذه الدورات التدريبية تأتي في سياق اهتمام اللجنة بتطوير مهارات مسؤولي الأنشطة الاجتماعية بالأندية.

وأضاف: “ويرتبط ذلك الأمر بأحد الأهداف الرئيسية للجنة المتمثل في زيادة وعي وثقافة منسوبي الأندية بأهمية هذا المجال، ودعمهم للوصول لاحترافية عالية في جودة تنفيذ المبادرات وزيادة عمق تأثيرها واستدامتها، حيث تم تنفيذ دورتين خلال هذا الموسم الرياضي 2022-2023”.

وأضاف النصر: “اللجنة مستمرة خلال الفترة القادمة في الإعداد لمجموعة أخرى من ورش العمل والدورات التدريبية في مجالات ذات علاقة بالمسؤولية الاجتماعية من خلال مسار تطويري بدأت به اللجنة منذ تأسيسها، خصوصًا مع ما نلمسه في اللجنة من أثر لتلك الدورات في تحسن جودة المبادرات الاجتماعية المنفذة، سواءً المبادرات التي تتقدم بها الأندية سنويًا في جائزة المسؤولية الاجتماعية، أو تلك المبادرات التي تسعى الأندية لتنفيذها طيلة الموسم الرياضي”.