وأظهر الفيديو الذي نشرته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، نقلاً عن كاميرات مطار كيرنز، إضاءة النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

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وأظهرت اللقطات المتعددة، التي أخذت من مواقع متفرقة في 21 مايو الجاري، أن المنطقة شهدت وميضًا هائلاً إثر سقوط النيزك.

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مشهد مبهر

وذكر أحد السكان الأستراليين براندون سكار أنه كان يودع أصدقاءه أمام المنزل عندما لاحظوا المشهد المبهر في السماء.

وأضاف: “لقد كنا في صدمة، لأن ظلام الليل تحول حرفيا إلى ضوء النهار”.

ووقع النيزك في مكان ما في أقصى شمال غربي الولاية.وسقوط النيازك ليس أمرًا مألوفًا في أستراليا، لذلك اعتبر البعض أن الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو يجب أن يعدوا أنفسهم محظوظين.