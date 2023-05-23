وأظهر الفيديو الذي نشرته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، نقلاً عن كاميرات مطار كيرنز، إضاءة النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

وأظهرت اللقطات المتعددة، التي أخذت من مواقع متفرقة في 21 مايو الجاري، أن المنطقة شهدت وميضًا هائلاً إثر سقوط النيزك.

Surveillance camera footage from the Cairns Airport in Australia showed a fireball, believed to be a meteor, illuminating the night sky pic.twitter.com/pwNrSnk8Sz — Reuters (@Reuters) May 23, 2023

مشهد مبهر وذكر أحد السكان الأستراليين براندون سكار أنه كان يودع أصدقاءه أمام المنزل عندما لاحظوا المشهد المبهر في السماء.

وأضاف: “لقد كنا في صدمة، لأن ظلام الليل تحول حرفيا إلى ضوء النهار”.

ووقع النيزك في مكان ما في أقصى شمال غربي الولاية.وسقوط النيازك ليس أمرًا مألوفًا في أستراليا، لذلك اعتبر البعض أن الأشخاص الذين شاهدوا الفيديو يجب أن يعدوا أنفسهم محظوظين.