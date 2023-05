وأظهر الفيديو الذي نشرته وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، نقلاً عن كاميرات مطار كيرنز، إضاءة النيزك منطقة تاونسفيل بأقصى شمالي ولاية كوينزلاند، شمال شرقي أستراليا.

وأظهرت اللقطات المتعددة، التي أخذت من مواقع متفرقة في 21 مايو الجاري، أن المنطقة شهدت وميضًا هائلاً إثر سقوط النيزك.

Surveillance camera footage from the Cairns Airport in Australia showed a fireball, believed to be a meteor, illuminating the night sky pic.twitter.com/pwNrSnk8Sz

— Reuters (@Reuters) May 23, 2023