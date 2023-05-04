لحظة اشتعال مبنى مصرف الزيتونة في تونس

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اندلع حريق كبير، بالمقر المركزي لمصرف الزيتونة، بتونس العاصمة، مما أدى إلى احتراق كافة المبنى.
#حريق هائل يلتهم مقر مصرف الزيتونة بتونس العاصمة دون تسجيل خسائر بشرية حسب معطيات أولية للحماية المدنية #تونس pic.twitter.com/JMLgK7XnEQقد يهمّك أيضاً
— Tunigate – بوابة تونس (@Tunigate) May 3, 2023
والتهمت النيران كافة طوابق المبنى، مساء أمس الأربعاء، وفق ما أظهرته لقطات مرعبة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت أيضا تصاعدًا كثيفًا لأعمدة الدخان، التي غطت سماء العاصمة تونس.
ووصل الحريق الذي بدأ في الطوابق السفلية من مبنى المصرف بسرعة إلى الطابق العلوي، ثم امتد إلى أن شمل المبنى بكامله تقريبًا.
وقالت سلطات الحماية المدنية إن عشرات من رجال الإطفاء يعملون الآن على إخماد الحريق، وتمكنوا من إجلاء كل من في المبنى من دون أي خسائر في الأرواح، بينما لم يعرف إلى حد الآن سبب اندلاع النيران.
ومصرف الزيتونة هو مصرف تجاري إسلامي تونسي مختص في المالية الإسلامية، تأسس في عام 2009 من طرف رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي محمد صخر الماطري، وفتح البنك للعموم في عام 2010، وهو يعتبر أول بنك إيداع تونسي يعتمد المصرفية الإسلامية.
وأصبح البنك ملك الدولة التونسية، بعد الثورة التونسية وهروب صهر الرئيس، بالتشارك مع عدة مؤسسات أخرى، وأحيل تحت إشراف البنك المركزي التونسي مؤقتًا.
وفي عام 2018، باعت الدولة حصتها إلى مجموعة قطرية، ويملك بنك الزيتونة شبكة فروع في كامل ولايات الجمهورية.