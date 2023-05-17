Icon

مشاريع حفر الباطن الصحية أبرز محاور اجتماع الجلاجل والمحافظ Icon الأهلي يصعد لـ صدارة دوري يلو بهدف في الشعلة Icon عائلة تقرر السفر حول العالم في شاحنة صغيرة Icon تنبيه من أمطار وبرد وسيول على محافظات جازان Icon التعليم عن بعد في مدارس نجران غدًا بسبب الأمطار Icon مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد بهدفين في الشوط الأول Icon أول صور حقيقية لحطام سفينة تيتانيك عن قرب Icon هدف: مدة التحقق من البيانات بحد أقصى 7 أيام Icon السعودية تقود جهود لم الشمل العربي وحل الأزمات في قمة جدة Icon ماسك يفكر في إعادة مفصولي تويتر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تسبب في وفاة شخص

لحظة اصطدام جنونية لسائق سيارة يطير في الهواء

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
لحظة اصطدام جنونية لسائق سيارة يطير في الهواء
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

مواضيع ذات علاقة

 

أظهرت لقطات فيديو لحظة صادمة، لانقلاب سيارة رينج روفر يقودها متسابق يقود بسرعة جنونية؛ مما أدى إلى انقلاب السيارة على الفور ومقتل شخص.

قد يهمّك أيضاً
حرائق ضخمة تجتاح روسيا

حرائق ضخمة تجتاح روسيا

إضراب جديد في بريطانيا يتسبب في فوضى عارمة

إضراب جديد في بريطانيا يتسبب في فوضى عارمة

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة للجنسين في رئاسة شؤون الحرمين

وظائف شاغرة للجنسين في رئاسة شؤون الحرمين

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية

الحصيني عن سقوط نيزك في المدينة المنورة: ظاهرة طبيعية

لحظة قيادة جنونية

وكشفت لقطات الفيديو لحظة قيادة جنونية بسرعة 110 أميال في الساعة؛ مما أدى إلى انقلاب السيارة في الهواء قبل أن تسقط في جراج لسيارات تسلا؛ مما أدى إلى مقتل معالج تجميل، وسجن قائد السيارة لمدة 7 سنوات ونصف.

وتُظهر لقطات الفيديو تحطم سيارة الرينج روفر التي تبلغ قيمتها 180 ألف جنيه إسترليني، بعد اصطدامها برصيف جراج سيارات، على طريق A40 في غرب لندن؛ مما أدى إلى وفاة خبير التجميل ياغمور أوزدن بعد طرده من السيارة.

حبس السائق

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أنه السائق المراهق رضا كازين، الذي فقد ساقه في الحادث، وتم سجنه بتهمة التسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي السرطان
السعودية اليوم

المالكي يحقق أمنية 17 طفلًا من مصابي...

السعودية اليوم
لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض
الرياضة

لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض

الرياضة
برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء
السعودية اليوم

برنامج الرياض الخضراء يصل حي العريجاء

السعودية اليوم
مقتل أحد أكبر الأسود في العالم
العالم

مقتل أحد أكبر الأسود في العالم

العالم
قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط القاعدة الأمريكية بسوريا
العالم

قسد يستولون على مبانٍ جامعية ومنازل بمحيط...

العالم
ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد سفره إلى السعودية
الرياضة

ميسي يعتذر لـ باريس سان جيرمان بعد...

الرياضة
مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

مجموعة سيركو الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد محتمل
العالم

رئيس الوزراء البريطاني يواجه تحقيقًا بشأن فساد...

العالم