لحظة اصطدام جنونية لسائق سيارة يطير في الهواء

أظهرت لقطات فيديو لحظة صادمة، لانقلاب سيارة رينج روفر يقودها متسابق يقود بسرعة جنونية؛ مما أدى إلى انقلاب السيارة على الفور ومقتل شخص.

لحظة قيادة جنونية

وكشفت لقطات الفيديو لحظة قيادة جنونية بسرعة 110 أميال في الساعة؛ مما أدى إلى انقلاب السيارة في الهواء قبل أن تسقط في جراج لسيارات تسلا؛ مما أدى إلى مقتل معالج تجميل، وسجن قائد السيارة لمدة 7 سنوات ونصف.

وتُظهر لقطات الفيديو تحطم سيارة الرينج روفر التي تبلغ قيمتها 180 ألف جنيه إسترليني، بعد اصطدامها برصيف جراج سيارات، على طريق A40 في غرب لندن؛ مما أدى إلى وفاة خبير التجميل ياغمور أوزدن بعد طرده من السيارة.

حبس السائق

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أنه السائق المراهق رضا كازين، الذي فقد ساقه في الحادث، وتم سجنه بتهمة التسبب في الوفاة بسبب القيادة الخطرة.