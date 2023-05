لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات

دخل مسلح لمول تجاري في شمال دالاس في ولاية تكساس، أمريكا، وفتح النار على المتواجدين، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى وعشرات الجرحى على الأقل جرى نقلهم إلى المستشفيات.

This is the apparent dashcam video of the Allen, Texas shooting.

وذكرت شبكة CNN أن بعض الضحايا من الأطفال الذين لم تتجاوز سنهم الخمس سنوات، كما أفادت الشبكة أن أحد المشتبه بهم قُتل بالرصاص، لكن الشرطة تبحث عن مطلق نار ثان في مركز ألين بريميوم آوتليتس التجاري الضخم في مدينة ألين.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

Fox 4 News helicopter in Allen,Texas shows the bloody aftermath of the mass shooting at the mall. Showing about 4 covered up bodies but blood is visible.

They're probably going to receive criticism for this. Imaging looking 4 your relative who was there & seeing their backpack. pic.twitter.com/c9y17cwkyo

— Pelayo Secundus (@PelayoSecundus) May 6, 2023