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بلغ عدد الحوادث المشابهة 198 حادثًا في 2023

لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٦ صباحاً
لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات
المواطن - فريق التحرير

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دخل مسلح لمول تجاري في شمال دالاس في ولاية تكساس، أمريكا، وفتح النار على المتواجدين، ما أسفر عن سقوط عدد غير محدد من القتلى وعشرات الجرحى على الأقل جرى نقلهم إلى المستشفيات.

بعض الضحايا من الأطفال

وذكرت شبكة CNN أن بعض الضحايا من الأطفال الذين لم تتجاوز سنهم الخمس سنوات، كما أفادت الشبكة أن أحد المشتبه بهم قُتل بالرصاص، لكن الشرطة تبحث عن مطلق نار ثان في مركز ألين بريميوم آوتليتس التجاري الضخم في مدينة ألين.

لحظة دخول مسلح مول تجاري في تكساس وإصابة العشرات

People gather across the street from a shopping center after a shooting Saturday, May 6, 2023, in Allen, Texas. (AP Photo/LM Otero)

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية أفراد الشرطة وهم يسارعون بإخراج المتسوقين من المركز التجاري ووقوف سيارات الشرطة وعربات الطوارئ على مقربة من المداخل.

حوادث مشابهة

وأصبح إطلاق النار على جموع من الأشخاص شائعًا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الحوادث من هذا النوع 198 على الأقل حتى الآن هذا العام وهو أكبر عدد حتى هذه المرحلة من العام منذ عام 2016.

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