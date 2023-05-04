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لقيت حتفها على الفور

لحظة سقوط سيدة من مصعد بعد فتح الباب الخطأ

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٠ مساءً
لحظة سقوط سيدة من مصعد بعد فتح الباب الخطأ
المواطن - فريق التحرير

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عثر عمال أحد مطارات إندونيسيا على جثة سيدة متوفاة بعد أن انتشرت رائحة كريهة من أسفل نظام المصاعد.

حادث سقوط

وسقطت السيدة من المصعد، بعد أن دخلت في الباب الخطأ الذي يؤدي مباشرة إلى أسفل، وفق شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

عثر موظفو المطار على جثة آيسيا سينتا ديوي (38 عاماً) بعد 3 أيام على سقوطها. وتم إرسالها إلى مستشفى محلي لتشريحها. إلى ذلك، قال متحدث باسم المطار لـ”سي أن أن إندونيسيا، إن المصعد كان يعمل بشكل طبيعي عند فحصه.

اللحظات الأخيرة

وأظهرت كاميرات المراقبة اللحظات الأخيرة لديوي قبل سقوطها المميت من المصعد بمطار كوالانامو في ميدان شمال إندونيسيا، يوم 24 إبريل الماضي.

حيث دخلت المصعد من خلال واحد من مجموعة من الأبواب، ثم استدارت للضغط على زر للصعود للطابق الثاني.

تفاصيل السقوط

ووقفت، وانتظرت، وبدأت تنظر إلى هاتفها بينما تحاول فتح مجموعة من الأبواب خلفها. ثم بدت وكأنها تضغط على زر الرفع مرة أخرى، بينما تواجه الباب الذي دخلت منه، ثم بدت وكأنها تجري مكالمة هاتفية وهي تتجول عبر الأبواب المغلقة، وتخطو نحو فتحة المصعد.

من جانبها، طلبت عائلة ديوي من موظفي المطار البحث عنها بعد أن فقدوا الاتصال بها ولم يتمكنوا من العثور عليها في صالة المطار. وقبل وفاتها، ورد أن ديوي اتصلت هاتفياً بابنة أختها لتخبرها أنها محاصرة.

استجواب 12 شاهداً

إلى ذلك ألقى شقيقها، رجا حسيبوان، باللوم في الحادث على ضعف أمن المصعد، قائلاً: “هذا مطار دولي، كيف يمكن تسمية هذه، معايير السلامة؟”، مضيفاً أن “استجابة الموظفين كانت غير مرضية للغاية”.

يذكر أن الشرطة استجوبت 12 شاهداً من بينهم ضباط بالمطار ورجال أمن.

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