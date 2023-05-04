تشكيل مباراة برايتون ضد مان يونايتد منظومة خدمية متكاملة لاستقبال قاصدي المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة غدًا لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان صورة نادرة لحسني مبارك في ذكرى ميلاده الخطة الزمنية لتسجيل أكثر من 450 ألف طالب وطالبة مستجدين لقطات لبيضة متحجرة عمرها 20 عامًا مروجو المخدرات في السعودية بقبضة المكافحة لحظة وصول السفينة السعودية أمانة إلى جدة وعلى متنها 1762 شخصًا مباشرة حالة طبية لأحد الرعايا القادمين من السودان عبر سفينة أمانة تقنية ذكية جديدة ترصد الطيور المصابة بالإنفلونزا
رصدت قناة الإخبارية، لحظة وصول السفينة السعودية أمانة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة وعلى متنها 1762 شخصًا تم إجلاؤهم من السودان.
فيديو | لقطات من وصول سفينة الإجلاء "أمانة" إلى قاعدة الملك فيصل البحرية #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/yHiiZTLciTقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
السفينة #السعودية "أمانة" تصل إلى #جدة وعلى متنها 1762 شخصا تم إجلاؤهم من #السودان #العربية pic.twitter.com/hcUkCnQn6O
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 4, 2023
ووصل اليوم عبر سفينة جلالة الملك “الطائف” إلى مدينة جدة 208 أشخاص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.