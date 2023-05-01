وثق مقطع فيديو لحظة وصول طائرة عسكرية هندية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بجدة قادمة من السودان، حيث كانت تحمل على متنها 123 مواطنًا هنديًّا.

عمليات الإجلاء إلى #السعودية متواصلة..

وصول طائرة عسكرية هندية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بـ #جدة قادمة من #السودان تحمل على متنها 123 مواطناً هندياً

⁦@H_alsufayan pic.twitter.com/rHXhVKQZjQ — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 30, 2023

سفينة جلالة الملك الدرعية

وفي وقت سابق، وصلت سفينة جلالة الملك الدرعية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة، وعلى متنها 52 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.

ونشرت الوزارة لقطات مصورة توثق لحظات الوصول، وسط تكاتف الجميع لمساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين إلى السودان.

الخدمات المقدمة

من جانب آخر، تفقَّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والطيران الخاص وقاعدة الملك عبدالله الجوية، ووقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان.

وعبَّر عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، ناقلًا لمنسوبي الجوازات العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛ تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.