لحظة وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و22 من رعايا الدول إلى جدة

يأتي ذلك في سياق جهود متواصلة تقودها المملكة لإجلاء المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة، وفق توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذا الشأن.

من جانب آخر، وجهت القيادة، بإطلاق حملة شعبية سعودية لدعم الأشقاء السودانيين، فضلًا عن جسر سعودي لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.