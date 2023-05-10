قنابل موقوتة تهدد العالم قادمة من الفضاء انتكاسة قانونية جديدة لترامب متعافٍ من الشبو: كنت أنام بالـ9 أيام وفكرت في الانتحار نزوح غير مسبوق بالسودان لحظة وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و22 من رعايا الدول إلى جدة إسرائيل تفتح الملاجئ شكل جديد لجوجل يحاكي شبكات التواصل الاجتماعي رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساء إطلاق نار على كنيس يهودي في تونس السماح بتجربة المكياج على الحيوانات ببريطانيا بعد حظر 25 عامًا
أعلنت قناة العربية، وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و15 مواطنًا سودانيًّا و7 أيرلنديين إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء السعودي من السودان.
فيديو | مراسل #الإخبارية محمد شيخ: وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و15 مواطنا سودانيا و7 إيرلنديين على متن طائرة القوات الجوية من بورتسودان إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية في جدة#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان#الإخبارية pic.twitter.com/7W74rp9lahقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023
وقالت القناة: إن الدبلوماسيين والمواطنين السودانيين والأيرلنديين وصلوا على متن طائرة القوات الجوية من بورتسودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية.
يأتي ذلك في سياق جهود متواصلة تقودها المملكة لإجلاء المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة، وفق توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذا الشأن.
من جانب آخر، وجهت القيادة، بإطلاق حملة شعبية سعودية لدعم الأشقاء السودانيين، فضلًا عن جسر سعودي لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.