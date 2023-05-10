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المملكة أطلقت حملة شعبية لدعم الأشقاء في السودان

لحظة وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و22 من رعايا الدول إلى جدة

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٢ صباحاً
لحظة وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و22 من رعايا الدول إلى جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قناة العربية، وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و15 مواطنًا سودانيًّا و7 أيرلنديين إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء السعودي من السودان.

دبلوماسيون ومواطنون

وقالت القناة: إن الدبلوماسيين والمواطنين السودانيين والأيرلنديين وصلوا على متن طائرة القوات الجوية من بورتسودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية.

جهود متواصلة

يأتي ذلك في سياق جهود متواصلة تقودها المملكة لإجلاء المواطنين ورعايا الدول الصديقة والشقيقة، وفق توجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهذا الشأن.

من جانب آخر، وجهت القيادة، بإطلاق حملة شعبية سعودية لدعم الأشقاء السودانيين، فضلًا عن جسر سعودي لإرسال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة.

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