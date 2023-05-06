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لها دلالة تاريخية مهمة

لغز شرفة باكنغهام مستمر قبيل تتويج الملك تشارلز

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
لغز شرفة باكنغهام مستمر قبيل تتويج الملك تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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عادة ما تكون لحظة الظهور على الشرفة، لحظة مفصلية في المناسبات الملكية البريطانية الكبيرة، لكن حتى هذه اللحظة، لا يمكن معرفة من الذي سيكون عليها وذلك قبل ساعات من تنصيب الملك تشارلز، اليوم السبت.

ووصف موقع سكاي نيوز  الأمر باللغز، حيث أكد أن الغموض يسود حول هوية أعضاء العائلة الملكية الذين سيظهرون على الشرفة خلال التتويج.

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 لحظة الظهور على الشرفة

بعد التتويج الرسمي، سيرافق الملك والملكة أفراد الأسرة الآخرون على شرفة قصر باكنغهام لاختتام فعاليات اليوم الاحتفالية.

ما أهميتها؟

عادة ما تكون لحظة الظهور على الشرفة مناسبة عائلية ملكية كبيرة، وقد اشتهرت في الأعوام الأخيرة للاحتفال بعيد ميلاد الملكة إليزابيث الرسمي.

لماذا يسيطر الغموض ؟

ووفقا لسكاي نيوز، انتشرت التكهنات حول سبب عدم إعلان القصر حتى الآن عن أفراد العائلة المالكة الذين سيظهرون على الشرفة الشهيرة السبت، حيث يزعم البعض أنها قد تكون حيلة لتجنب عناوين الصحف التي تشير إلى أن الأمير هاري قد مُنع من الشرفة.

لغز شرفة باكنغهام مستمر قبيل تتويج الملك تشارلز

علامات مهمة

وبالرغم من إنها لقطة عادية للملايين، إلا أن العناصر التي ستكون على الشرفة، تكشف للخبراء المجموعة الأساسية من أفراد العائلة المالكة، الذين سيقومون بواجبات رسمية نيابة عن الملك، خلال فترة حكمه المقبلة.

بصرف النظر عن الملك والملكة القرينة نفسيهما، يشمل هؤلاء الأفراد أمير وأميرة ويلز، ودوق ودوقة إدنبرة، إلى جانب أفراد العائلة المالكة الآخرين بما في ذلك دوق ودوقة غلوستر ودوق كنت.

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