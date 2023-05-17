لقطات لدخول ضابط شرطي أمريكي المستشفى بسبب سرب نحل

أظهر مقطع فيديو وثّقته مروحيات الشرطة لحظة تدفّق سرب من النحل نحو ضابط من شرطة لوس أنجليس الأمريكية.

تفاصيل الحادث

وفي الفيديو، يمكن رؤية الضابط وهو يحاول إبعاد النحل عن وجهه مرارًا وتكرارًا، ما جعله يفقد توازنه، وسقط فاصطدم وجهه بالأرض، ولسوء الحظ نهض وهو ملطخ بالدماء، ولكن تم علاجه في النهاية بعد نقله للمستشفى.

من جانبه، أكد مكتب الإطفاء في مدينة لوس أنجليس أنه تم نقل شخصين، من بينهم الضابط المتطوع، إلى المستشفى بعد تعرّضهما لهجوم من سرب النحل وفقًا لشبكة سي إن إن.

خلية كبيرة

وبحسب إحدى شركات النحل، فإن مصدر النحل هو خلية كبيرة قرب أحد المنازل على طريق أدلون في حي إنسينو، فحاول صاحب المنزل إزالتها بنفسه، فخرجت أسراب منها إلى الطريق والمنازل المجاورة.

وحذر رجال الإطفاء السكان، وطلبوا منهم البقاء في منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب، حيث قام طاقم إزالة النحل برش خلية النحل.

وعلى الرغم من عدم معرفة سبب بدء النحل في المهاجمة لهذه الدرجة إلا أن الخبراء يقولون: إن ذلك تذكير بعدم محاولة الإنسان إزالة خلية نحل بمفرده.