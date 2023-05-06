لقطات لصيني يضع قطة حية بالخلاط الكهربائي

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اشتعلت مواقع السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بمقطع فيديو صادم لرجل صيني انتزعت منه جميع مظاهر الرحمة والإنسانية.
وفي التفاصيل، انتقم رجل صيني من قطة لا حول لها ولا قوة، دون سبب ووضعها داخل خلاط كهربائي.
ووثق الصيني فعله المُشين بمقطع فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل التعليقات تشتعل بثورة من الغضب والتغريدات لمعاقبة صاحب الفيديو في أسرع وقت.
ودعت جمعيات ومؤسسات الرفق بالحيوان بضرورة سن قوانين حماية الحيوانات من التصرفات البشرية البشعة بحقهم.