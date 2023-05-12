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المدني أخمد الحريق بعد 4 ساعات من الاشتعال

لقطات مأساوية لسوق الصواريخ في جدة بعد إخماد الحريق

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٨ مساءً
لقطات مأساوية لسوق الصواريخ في جدة بعد إخماد الحريق
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المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو مأساوي، سوق الصواريخ في جدة بعد إخماد الحريق الهائل الذي نشب به قبل ساعات.

لقطات صادمة

وبين مقطع الفيديو، احتراق جميع المحلات التي طالتها النيران بالكامل، وقضت على كافة محتوياتها، فضلًا عن انهيار الجدران والأسقف على الأرض، بعد السيطرة على الحريق الذي قضى على كل شيء.

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حريق سوق الصواريخ

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السيطرة على الحريق

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على حريق سوق الصواريخ في جدة بعد 4 ساعات من مكافحة النيران المستعرة.

وكان الدفاع المدني أعلن في الواحدة والثلث من صباح اليوم الجمعة أن مدني جدة يباشر حريقًا بسوق الصواريخ، مشيرًا إلى أنه لا زالت عمليات الإخماد مستمرة، وبعد أكثر من 4 ساعات وتحديدًا عند الساعة الخامسة إلا ربع فجرًا أعلن السيطرة على الحريق دون إصابات مع البدء في مباشرة أعمال التبريد.

 

 

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