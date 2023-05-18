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إجلاء الآلاف جراء الكارثة الطبيعية

لقطات مروعة لإنقاذ ضحايا فيضانات إيطاليا بالهليكوبتر

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
لقطات مروعة لإنقاذ ضحايا فيضانات إيطاليا بالهليكوبتر
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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لقي عدة أشخاص مصرعهم، وتم إجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة إميليا رومانيا بشمال إيطاليا، فيما أظهرت لقطات جوية حجم المأساة التي اجتاحت البلاد مع الفيضانات.

إنقاذ الضحايا

وكشف وزير الحماية المدنية الإيطالي حجم المأساة، حيث إن بعض المناطق استقبلت نصف حجم الأمطار السنوية المعتاد في 36 ساعة فقط؛ مما تسبب في غمر الأنهار والشوارع، وقوع تلك الكارثة الطبيعية.

وأظهرت لقطات، نشرتها وكالة رويترز عبر تويتر اليوم الخميس، مواصلة فرق الإنقاذ انتشال ضحايا الفيضانات من خلال طائرات الهليكوبترـ بعدما غمرت المياه الطرق والسيارات أيضًا.

حجم الكارثة

ونقلت وكالة رويترز عن ستيفانو بوناتشيني رئيس بلدية منطقة إيميليا رومانيا: “نواجه أحداثًا كارثية لم نشهدها من قبل تقريبًا (…) هطلت كميات مهولة غير معتادة من الأمطار الغزيرة على أراضٍ لم تعد قادرة على امتصاصها”.

وتضررت بشدة مدينة رافينا الساحلية على البحر الأدرياتيكي التي تشتهر بمواقع أثرية مسيحية.

وقال مسؤول من وزارة الداخلية المحلية: إنه سيتعين إجلاء 14 ألف شخص من المنطقة في أسرع وقت ممكن.

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