الأمراض غير المعدية تكبد اقتصادات الخليج خسائر بـ 100 مليار دولار لقطات مروعة لإنقاذ ضحايا فيضانات إيطاليا بالهليكوبتر فيصل بن بندر يرعى تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من جامعة شقراء مقتل عسكري أرميني وأذربيجان تنفي الواقعة مدائن صالح درة تاج المناطق الأثرية السعودية محاولة اقتحام متجر شهير بفرنسا للمرة الثانية إنقاذ شخص احتجز في سيل دخل مركبة بالعقيق غرق 8 أشخاص وإجلاء الآلاف بسبب فيضانات إيطاليا اتفاقية تعاون بين السعودية وباكستان لقدوم الحجاج والمعتمرين حضور سعودي قوي في مهرجان كان السينمائي 2023
لقي عدة أشخاص مصرعهم، وتم إجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة إميليا رومانيا بشمال إيطاليا، فيما أظهرت لقطات جوية حجم المأساة التي اجتاحت البلاد مع الفيضانات.
Several people died and thousands were evacuated as torrential rain battered Italy's northern Emilia-Romagna region. Italy's Civil Protection Minister said some areas received half their annual rainfall in just 36 hours, causing rivers to burst their banks https://t.co/a1jRT81o8m pic.twitter.com/B9NFscGgX2
— Reuters (@Reuters) May 17, 2023
وكشف وزير الحماية المدنية الإيطالي حجم المأساة، حيث إن بعض المناطق استقبلت نصف حجم الأمطار السنوية المعتاد في 36 ساعة فقط؛ مما تسبب في غمر الأنهار والشوارع، وقوع تلك الكارثة الطبيعية.
وأظهرت لقطات، نشرتها وكالة رويترز عبر تويتر اليوم الخميس، مواصلة فرق الإنقاذ انتشال ضحايا الفيضانات من خلال طائرات الهليكوبترـ بعدما غمرت المياه الطرق والسيارات أيضًا.
ونقلت وكالة رويترز عن ستيفانو بوناتشيني رئيس بلدية منطقة إيميليا رومانيا: “نواجه أحداثًا كارثية لم نشهدها من قبل تقريبًا (…) هطلت كميات مهولة غير معتادة من الأمطار الغزيرة على أراضٍ لم تعد قادرة على امتصاصها”.
وتضررت بشدة مدينة رافينا الساحلية على البحر الأدرياتيكي التي تشتهر بمواقع أثرية مسيحية.
وقال مسؤول من وزارة الداخلية المحلية: إنه سيتعين إجلاء 14 ألف شخص من المنطقة في أسرع وقت ممكن.