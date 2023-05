لقطات مروعة لإنقاذ ضحايا فيضانات إيطاليا بالهليكوبتر

لقي عدة أشخاص مصرعهم، وتم إجلاء الآلاف بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة إميليا رومانيا بشمال إيطاليا، فيما أظهرت لقطات جوية حجم المأساة التي اجتاحت البلاد مع الفيضانات.

Several people died and thousands were evacuated as torrential rain battered Italy's northern Emilia-Romagna region. Italy's Civil Protection Minister said some areas received half their annual rainfall in just 36 hours, causing rivers to burst their banks https://t.co/a1jRT81o8m pic.twitter.com/B9NFscGgX2

— Reuters (@Reuters) May 17, 2023