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أجبرت حوالى 30 ألف شخص على إجلاء منازلهم

لقطات مروعة لحرائق كندا في يومها الثالث على التوالي

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
لقطات مروعة لحرائق كندا في يومها الثالث على التوالي
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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حذر مسؤولو الصحة والطقس في أمريكا، اليوم السبت، من أن الدخان الناتج عن حرائق الغابات في كندا ينتقل إلى أجزاء من وسط الولايات المتحدة، وقد يستمر في الأيام المقبلة.

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تحذيرات الطقس والمناخ

وأطلقت وحدة الطقس والمناخ تحذيرات، في وقت مبكر أمس الجمعة، داخل العديد من الولايات، بما في ذلك نبراسكا وواشنطن ومونتانا وويسكونسن.

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وذكرت شبكة “سي إن إن”، أن حرائق الغابات المدمرة في ألبرتا أدت الأسبوع الماضي إلى حرق مساحة تزيد على 150 مرة في تلك المقاطعة عما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية في نفس الفترة من العام.

إجلاء السكان

يحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق، ووُجد أن أكثر من ثلث المنطقة المتفحمة بسبب حرائق الغابات في غرب أمريكا الشمالية، فلقد أظهرت صور القمر الاصطناعي الجديدة التي التقطتها خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الغلاف الجوي (CAMS) التابعة للاتحاد الأوروبي، انتقال الدخان المتصاعد من الحرائق العديدة عبر قارة أمريكا الشمالية.

وتحاصر الحرائق غرب كندا منذ أسابيع كما أجبرت حوالى 30 ألف شخص على إجلاء منازلهم في مقاطعة ألبرتا بحثًا عن مكان أكثر أمانًا. كما تسببت النيران بالتهام ما يقارب من مليون هكتار من الأراضي، ومن المتوقع أن تستمر الأضرار حتى الأسبوع المقبل على الأقل.

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