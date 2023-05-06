لقطات من خسوف الظل القمري في تبوك

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وثقت عدسة “وكالة الأنباء السعودية” لقطات من خسوف شبه الظل القمري في مركز الفارعة التابع لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك.
ونشرت “واس” عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” عدة صور لرصد خسوف شبه الظل القمري بمنطقة تبوك.
يشار إلى أن خسوف شبه الظل القمري، تستغرق جميع مراحله منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات و18 دقيقة وتبدأ عند غروب الشمس حيث سيدخل القمر في منطقة شبه الظل للأرض بين الساعة 18:14 إلى الساعة 22:31، ويحدث خسوف القمر عندما يكون كل من الشمس والأرض والقمر على استقامة واحدة في منتصف الشهر القمري مما يؤدي إلى حجب ضوء الشمس المنعكس من القمر.