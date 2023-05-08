لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج

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كشفت عدسات الكاميرات لحظات غضب الملك تشارلز الثالث، أثناء شكواه للملكة كاميلا قبل تتويجه يوم السبت الماضي.
The King was pictured looking grumpy as he arrived early at Westminster Abbey for the coronation ceremonyقد يهمّك أيضاً
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— Sky News (@SkyNews) May 7, 2023
ووصل الملك إلى وستمنستر أبي قبل الموعد المحدد واضطر إلى الانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق قبل دخول الكنيسة.
وبدا الملك يتحدث لكاميلا غاضبا: “هذا ممل، لا يمكننا أبدًا أن نكون في الموعد”.
توج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.
وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام الفاتح عام 1066، توجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، ملكة.
وتبع ذلك موكب عسكري ضخم، وأطلقت نيران البنادق للتحية، وهتف آلاف الجنود بثلاثة هتافات، ومرت طائرات عسكرية على ارتفاع قليل من الأرض، بينما كان الملك والملكة حديثا التتويج يلوحان من شرفة قصر بكنغهام أمام الحشود المبتهجة التي تجمعت على طريق ذامول.
وخلف تشارلز (74 عاماً) والدته تلقائياً ملكاً لبريطانيا بعد وفاتها في سبتمبر الماضي.