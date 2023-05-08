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وصل قبل الموعد المحدد

لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ صباحاً
لقطة تكشف سبب غضب الملك تشارلز قبيل التتويج
المواطن - فريق التحرير

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كشفت عدسات الكاميرات لحظات غضب الملك تشارلز الثالث، أثناء شكواه للملكة كاميلا قبل تتويجه يوم السبت الماضي.

الانتظار ممل

ووصل الملك إلى وستمنستر أبي قبل الموعد المحدد واضطر إلى الانتظار في الخارج لمدة خمس دقائق قبل دخول الكنيسة.

وبدا الملك يتحدث لكاميلا غاضبا: “هذا ممل، لا يمكننا أبدًا أن نكون في الموعد”.

تتويج الملك تشارلز

توج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في استعراض للأبهة والعظمة سعى للمزج بين ألف عام من التاريخ مع نظام ملكي مناسب لعصر جديد.

وفي مراسم تاريخية ومهيبة استغرقت ساعتين يعود تاريخها إلى عهد الملك وليام الفاتح عام 1066، توجت كاميلا، زوجة تشارلز الثانية، ملكة.

موكب عسكري ضخم

وتبع ذلك موكب عسكري ضخم، وأطلقت نيران البنادق للتحية، وهتف آلاف الجنود بثلاثة هتافات، ومرت طائرات عسكرية على ارتفاع قليل من الأرض، بينما كان الملك والملكة حديثا التتويج يلوحان من شرفة قصر بكنغهام أمام الحشود المبتهجة التي تجمعت على طريق ذامول.

وخلف تشارلز (74 عاماً) والدته تلقائياً ملكاً لبريطانيا بعد وفاتها في سبتمبر الماضي.

 

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