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على مسرح بنش مارك

ليلة طربية مميزة لـ محمد حماقي في جدة

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٦ مساءً
ليلة طربية مميزة لـ محمد حماقي في جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، موعد حفل الفنان المصري محمد حماقي المقررة يوم الجمعة الموافق 2 يونيو المقبل، على مسرح بنش مارك بمدينة جدة.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “الفنان محمد حماقي في ليلة طربية مميزة على مسرح بنش مارك بمدينة جدة”.

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ودعت الهيئة لحجز التذاكر من خلال الضغط هنا.

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تقويم جدة

يأتي الحفل ضمن فعاليات تقويم فعاليات جدة لعام 2023 المستمر طوال السنة، حيث يأتي بشكل مختلف امتدادًا ومواكبة لرؤية طموحة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في هذا القطاع بما يلبي رغبة مختلف الفئات من الزوار محليًّا وعالميًّا داخل المملكة وخارجها.

ويتضمن تقويم فعاليات جدة عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، كفعاليات لأول مرة على مستوى المملكة تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه وبما يساهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة المملكة وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي.

 

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