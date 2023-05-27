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ضمن منافسات الدوري الفرنسي

ليونيل ميسي يسعى لمعادلة إنجاز دي ماريا

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
ليونيل ميسي يسعى لمعادلة إنجاز دي ماريا
المواطن - فريق التحرير

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يسعى نجم باريس سن جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي لمواصلة تألقه وتحقيق رقم قياسي في الدوري الفرنسي لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

ليونيل ميسي يُطارد إنجازًا

ونجح ليونيل ميسي في تقديم 16 تمريرة حاسمة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الممتاز، وذلك قبل جولتين على نهاية المسابقة، ويأمل موصلة التألق وصناعة مزيد من الأهداف.

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ليونيل ميسي
ميسي – المصدر marca

ويبتعد ليونيل ميسي عن الرقم القياسي المسجل باسم نجم يوفنتوس، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بتمريرتين حاسمتين فقط، حيث نجح في صناعة 18 هدفًا مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي موسم 2015\ 2016.

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وقدم ليونيل ميسي 15 تمريرة حاسمة فقط مع باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي لكرة القدم الموسم الماضي، فيما تعود أفضل أرقامه في صناعة الأهداف بموسم واحد إلى 2019\ 2020، حينما صنع 22 هدفًا مع برشلونة.

ليونيل ميسي
اللاعب الأرجنتيني – المصدر @FabrizioRomano

ستراسبورج ضد سان جيرمان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان، مساء اليوم السبت، على ملعب “جيروم بريسارد”، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الفرنسي الممتاز.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 84 نقطة، فيما يتواجد ستراسبورج في المركز الـ15 برصيد 39 نقطة.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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