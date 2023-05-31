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مارتينيز: رونالدو لديه خبرات لا يمتلكها أي لاعب

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
مارتينيز: رونالدو لديه خبرات لا يمتلكها أي لاعب
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدرب منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، الإسباني روبرتو مارتينيز، أن نجم فريق النصر، كريستيانو رونالدو لم يكن مستعدًا للابتعاد عن المنتخب.

تعليق مدرب البرتغال

وتذكر مارتينيز أيامه الأولى في منصبه كمدرب لمنتخب البرتغال، وأكد أنه رونالدو، رغم الأيام الصعبة التي عاشها في كأس العالم 2022، إلا أنه كان يرغب في بدء مرحلة جديدة فور توليه المهمة.

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وأضاف خلال تصريحاته لإذاعة “توك سبورت” البريطانية: “رونالدو لم يكن مستعدًا لترك المنتخب، كان يرغب في أن يكون جزءًا من الحقبة الجديدة، وبدءًا من هنا، كان من السهل ضمه لمعسكر المنتخب في مارس الماضي”.

كريستيانو رونالدو لاعب منتخب البرتغال - النصر
كريستيانو

وتابع: “رونالدو كان قائدًا حقيقيًا بعد توديع المونديال، هو لاعب لديه خبرات لا يمتلكها أي لاعب آخر في كرة القدم العالمية. إنه شخص وصل لـ200 مباراة دولية وينبغي الاستفادة من خبراته داخل غرف خلع الملابس”.

وسافر مارتينيز، إلى العديد من الدول والتحدث مع كل لاعبي المنتخب الذين كانوا في مونديال قطر، بمن فيهم كريستيانو، بعد توليه المسؤولية، تابع: “خلال زيارتي للرياض، حظيت بفرصة التعرف على شخص رائع يقف وراء لاعب كرة قدم، وبالنسبة لي، كانت لحظة واضحة للغاية”.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @FabrizioRomano

تصريح سابق لرونالدو

وكان رونالدو قد صرح في مؤتمر صحافي في مارس الماضي بأنه فكر في اعتزال اللعب الدولي، لكنه الآن يشعر بـ”شيء خاص وإيجابي للغاية” منذ وصول الإسباني، الذي جلب “أجواء منعشة” للبرتغال.

وعاد كريستيانو لتصدر قائمة منتخب البرتغال الأول لكرة القدم التي أعلن عنها مارتينيز هذا الأسبوع للالتزامات المقبلة ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا “يورو 2024”.

وسيستقبل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في لشبونة نظيره البوسني يوم 17 يونيو المقبل، على أن يلعب بعدها خارج الديار أمام آيسلندا يوم 20 من الشهر ذاته.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو – المصدر @fifaworldcup_ar

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