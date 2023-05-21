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تضاعفت ثروته إلى 90 مليار دولار

مارك زوكربيرغ الملياردير الأكثر حظًا في 2023

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٦ مساءً
مارك زوكربيرغ الملياردير الأكثر حظًا في 2023
المواطن - فريق التحرير

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نمت ثروة مؤسس شركة ميتا بلاتفورمز، مارك زوكربيرغ، بأسرع وتيرة بين المليارديرات ضمن مؤشر بلومبرغ منذ بداية العام، حيث تضاعفت ثروته مرة أخرى بعد انهيارها العام الماضي.

ثروة مارك زوكربيرغ

بدأت خسائر زوكربيرغ العام الماضي، عندما كشف عن تحويل المنصة للتركيز على الواقع الافتراضي وإطلاق ما يعرف باسم Metaverse، وقاد هذا الإعلان، ثروته إلى التراجع بأكثر من 100 مليار دولار من أعلى مستوياتها، وهو انخفاض مذهل للرجل الذي كان قبل بضع سنوات فقط ثالث أغنى شخص في العالم.

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مارك زوكربيرغ الملياردير الأكثر حظاً في 2023
وهذا العام كان تركيزه على العالم المادي، إذ أجرى أول تخفيض للتكاليف في الشركة الخاصة به ويعمل الآن على منافس حقيقي لـ تويتر التابع للملياردير، إيلون ماسك، ويبدو أن النتائج تؤتي ثمارها، حيث نمت ثروة زوكربيرغ، التي تتألف إلى حد كبير من حصته في شركة ميتا، بنحو 44 مليار دولار هذا العام، وهو الرقم الأكبر بين الأثرياء في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

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أسهم ميتا

وحتى إغلاق يوم الجمعة، كان سهم ميتا بلاتفورمز، صاحب ثاني أفضل أداء هذا العام على مؤشر S&P 500، حيث ارتفع بأكثر من 100% ودفع صافي ثروة زوكربيرغ إلى 89.9 مليار دولار.

وتخطط منصة إنستغرام التابعة لشركة ميتا لإطلاق منافس لمنصة تويتر في وقت مبكر من الشهر المقبل، وأفادت مصادر لوكالة بلومبرغ أن التطبيق القائم على النصوص يتم اختباره حالياً مع المشاهير والمؤثرين.

وقال محللا بلومبرغ إنتليجنس، مانديب سينغ، وداميان ريمرتز، إن Meta لديها فرصة أفضل لأخذ حصة من تويتر من أقرانها الأصغر.

مارك زوكربيرغ

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