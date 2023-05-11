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دعا لتجربتها دون الوثوق بها

ماسك يعلن إطلاق الإصدار الأول للرسائل المشفرة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٧ مساءً
ماسك يعلن إطلاق الإصدار الأول للرسائل المشفرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك، اليوم الخميس، إطلاق الإصدار الأول من الرسائل المباشرة المشفرة.

وأوضح ماسك عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم إطلاق الإصدار الأول من الرسائل المباشرة المشفرة، موضحًا أنه يمكن تجربتها ولكن لا يمكن الوثوق بها حتى الآن.

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مزايا غير مسبوقة

وفي وقت سابق، كشف الرئيس التنفيذي لشركة تويتر إيلون ماسك الستار عن تفاصيل تتعلق بمزايا جديدة تشمل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل المشفرة على المنصة.

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خطط تويتر الجديدة

وأعلن ماسك العام الماضي عن خططه لإطلاق “تويتر 2.0 تطبيق كل شيء”، الذي قال إنه سيوفر مزايا مثل الرسائل المباشرة المشفرة والتغريدات والطويلة وخدمات المدفوعات.

وكتب ماسك في تغريدة عبر تويتر أمس الثلاثاء: “قريبا ستتوفر المحادثات الصوتية وعبر الفيديو من حسابك (على تويتر) مع أي شخص على هذه المنصة، وبالتالي سيمكنك التحدث إلى الناس في أي مكان دون أن تعطيهم رقم هاتفك”.

الاتصال عبر تويتر

وستجعل ميزة الاتصال على تويتر منصة التدوين المصغر على قدم المساواة مع تطبيقي فيسبوك وإنستغرام المملوكين لشركة ميتا واللذين يوفران نفس المزايا.

وقال ماسك إن نسخة من خاصية الرسائل المباشرة المشفرة ستكون متاحة على تويتر ابتداءً من الأربعاء، لكنه لم يوضح هل ستكون الرسائل مشفرة هي الأخرى أم لا.

وذكرت شركة تويتر الأسبوع الجاري إنها ستبدأ عملية تطهير لحذف أو أرشفة حسابات غير نشطة منذ أعوام.

 

 

 

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