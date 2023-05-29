ماوريسيو بوكيتينو مدربًا لتشيلسي حتى 2025

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، عن تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم.

ماوريسيو بوكيتينو يقود البلوز

وذكر نادي تشيلسي، في بيان على موقعه الرسمي: “يسر النادي الإعلان أن ماوريسيو بوكيتينو سيقود الفريق اعتبارًا من بداية الموسم الرياضي 2023/2024″.

وأضاف: “سيبدأ المدرب الأرجنتيني عمله الجديد مع الفريق الأول لكرة القدم في الأول من يوليو 2023 بعقد يمتد لمدة عامين، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

وقال المديران الرياضيان لتشيلسي، لورانس ستيوارت وبول وينستانلي: “ستكون خبرة ماوريسيو بوكيتينو ومعايير التميز وصفات القيادة والشخصية مفيدة للنادي في المستقبل”.

وتابع الثنائي: “إنه مدرب فائز وعمل في أعلى المستويات بعدة دوريات ويتميز بأخلاقه ونهجه التكتيكي والتزامه بالتطوير، مما جعله المرشح الاستثنائي”.

ومن المقرر أن يشهد الجهاز الفني لماوريسيو بوكيتينو في الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، تواجد الرباعي “خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو وتوني خيمينيز وسيباستيان بوكيتينو”.

تشيلسي هذا الموسم

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بمستوى مخيب للآمال خلال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليحتل المركز الـ12 برصيد 44 نقطة، الأمر الذي أثار غضب مشجعيه.

واكتفى الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بتحقيق 11 فوزًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعادل في مثلهم، وخسر 16 مرة، ونجح في تسجيل 38 هدفًا، واهتزت شباكه 47 مرة.