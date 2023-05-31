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للتعريف بأحدث الخِدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن

مبادرة جسور أبرز محاور لقاء وزير الحج وسفراء الاتحاد الأوروبي

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
مبادرة جسور أبرز محاور لقاء وزير الحج وسفراء الاتحاد الأوروبي
المواطن - فريق التحرير

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التقى وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، في فندق الماريوت بمدينة الرياض، سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، ضمن مبادرة جسور التي تنفذها الوزارة لأول مرة، وذلك للتعريف بأحدث الخِدمات المُقدَّمة لضيوف الرحمن، ومن أبرزها: منصة نسك حج.

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مبادرة جسور

ويُعدّ هذا اللقاء باكورة برامج مبادرة جسور، التي تنفذها الوزارة بهدف تعزيز العَلاقات والتواصل بين الوزارة والدول حول العالم، والتعريف بالجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية، لحجاج الدول الأوروبيّة من المواطنين والمقيمين فيها، وإيضاح تسهيل إجراءات قدومهم للمملكة، لأداء مناسك الحج للعام الجاري 2023 بيُسرٍ وطمأنينة، ورفع جودة الخِدمات المقدمة؛ إضافة إلى بيان البُعد الإثرائي لرحلتهم؛ تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

خدمات رقمية

وقد تضمن اللقاء عرضًا مرئيًّا تعريفيًّا بمنصة نسك حج، والتي تقدم باقة من الخِدمات الرقْمية والمعرفية لـ (67) دولة من أوروبا والأمريكتين، إضافة إلى أستراليا، بـــ (7) لغات عالمية، لإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، كما تسهم المنصة في حفظ حقوق ضيوف الرحمن من خلال الرقابة المباشرة على مقدمي الخِدمات، وذلك عبر الإشراف الإلكتروني للوزارة على المنصة.

وأكد وزير الحج والعمرة لسفراء الدول، استمرار تنفيذ الأعمال التطويرية في البنية التحتية والتنظيمية للمشاعر المقدسة والحرمين الشريفين، ضمن أكبر أعمال تنموية على مستوى العالم، لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، بما في ذلك أتمتة إجراءات حجز الخِدمات عبر منصة نسك.

جولة تعريفية

كما تضمن اللقاء جولة تعريفية لمعرض توعوي، عُرض فيه 6 أفلام سينمائية، و26 محتوىً مرئيًّا، و13 دليلًا توعويًّا، بالإضافة إلى 39 تصميمًا توعويًّا، تتحدث جميعها عن السلوكيات التوعوية في المشاعر المقدسة، والحرمين الشريفين، وعن السلوكيات الصحية الوقائية، والتوعية المالية لضيوف الرحمن، إضافة إلى إرشادات السفر والحقائب، معروضة بـ 3 لغات عالمية، هي الإنجليزية، والفرنسية والعربية.

الجدير بالذكر أن اللقاء تضمن التعريف بجهود الوزارة في تقديم الحلول الرقْمية لضيوف الرحمن خلال حج العام الجاري، إضافة إلى التسهيلات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها.

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