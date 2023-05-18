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أكبر موقع حفظه التاريخ لحضارة الأنباط

مدائن صالح درة تاج المناطق الأثرية السعودية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١١ صباحاً
مدائن صالح درة تاج المناطق الأثرية السعودية
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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تشتهر الحِجر أو مدائن صالح، بأنها من بين المناطق السياحية ذائعة الصيت عالميًّا، فقد وصفتها شبكة “سي إن إن” في تقريرها بأنها جوهرة تاج مناطق الجذب الأثرية السعودية، حيث إنها كانت ضمن أولى الأماكن المُدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

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أكبر موقع أثري لحضارة الأنباط

وبُنيت هذه المدينة القديمة بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي، وتضم مقابر منحوتة في الحجر الرملي مقابل المناظر الطبيعية الصحراوية الخلابة في شمال غرب السعودية، بحسب سي إن إن.

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تغريم مخالف لممارسته نشاط المشورة دون ترخيص

تغريم مخالف لممارسته نشاط المشورة دون ترخيص

وبحسب موقع اليونسكو، يعد الحِجر أكبر موقع حفظه التاريخ لحضارة الأنباط، ويضم مقابر ضخمة محفوظة حفظًا جيدًا، لها واجهات مزخرفة تعود إلى القرن الأول قبل الميلاد وصولًا إلى القرن الأول الميلادي. ويحوي الموقع أيضًا ٥٠ نقشًا من الحقبة السابقة للأنباط وعددًا من رسوم الكهوف. ويحمل موقع الحجر شهادة فريدة عن حضارة الأنباط. فهو يعتبر، بمقابره الضخمة البالغ عددها 111 مقبرة، ومنها 94 مقبرة مزينة بالزخارف، وآباره المائية، نموذجًا استثنائيًّا للإنجازات المعمارية للأنباط وخبراتهم الهيدرولوجية.

مهد الحضارة النبطية

ويُعد موقع الحِجر الأثري موقعًا رئيسيًّا للحضارة النبطية في جنوب منطقة نفوذها. وقد وصل إلينا محفوظًا حفظًا جيدًا من عوادي الزمن. ويحوي مجموعة كبيرة من المقابر والمعالم نُحتت عمارتها وزخارفها مباشرة في الصخور الرملية”، بحسب اليونسكو.

ويقف الموقع شاهدًا على التقاء تيارات وتقاليد معمارية وزخرفية متنوعة آشورية ومصرية وفينيقية وهلنستية، وعلى وجود وتعاقب كتابات تعود إلى عدة لغات قديمة لحيانية وثمودية ونبطية ويونانية ولاتينية.

أهم سمات الحضارة النبطية

كما يقف الموقع الأثري لمدائن صالح كشاهد على تطور تقنيات الزراعة النبطية عن طريق استخدام عدد كبير من الآبار الاصطناعية المحفورة في الأرض الصخرية.

ويُعتقد أن الأنباط كانوا يتاجرون بالعطريات، مثل البخور والتوابل، والتي يستخدم الكثير منها في الطقوس الدينية.

أهم إنجازاتهم

يقول وين بوين، أستاذ التاريخ بجامعة سنترال فلوريدا، في تصريحات لـ “سي إن إن”: “لقد سمعنا جميعًا عن الآشوريين، وسمعنا عن بلاد ما بين النهرين، لكن الأنباط وقفوا في وجه الرومان، ووقفوا في وجه الإغريق الهلنستيين، وكان لديهم هذا النظام المذهل من الخزانات في الصحراء، وكانوا يسيطرون على طرق التجارة”.

وعلى الرغم من أن الأنباط لم يتركوا الكثير للتوثيق التاريخي، إلا أن أحد إنجازات ثقافتهم لا يزال يلعب دورًا كبيرًا في المنطقة، فقد أرست الأبجدية النبطية أسس اللغة العربية الحديثة.

وجه أول امرأة نبطية

وفي أوائل عام 2023، كشفت جهود البحث السعودية عن الصورة الناتجة من عملية إعادة ترميم لوجه امرأة تعود للعصر النّبطي، وذلك بعد عدّة أعوام من عمل المؤرّخين وعلماء الآثار عليها. وكانت الصورة النّاتجة عن عمليّة إعادة الترميم، وهي الأولى من نوعها، مُصمّمة بناءً على بقايا “حنّات”، وهي امرأة نبطيّة اكتُشفت في مقبرة عمرها ألفي عام بالحجر في عام 2015.

قصر الفريد

ونصح تقرير “سي إن إن” السياح بزيارة الموقع الأثري للحجر، وأضاف: من الأفضل زيارة العلا والمنطقة المحيطة بها ومنطقة الحجر في الصباح الباكر أو في المساء، حيث توجد هناك حوالي 115 مقبرة معروفة تعود لحضارة الأنباط. وأشهرها قصر الفريد الذي يقع بالمقابر النبطية غرب السعودية ويُعد من أشهر هذه المقابر وأكبرها؛ إذ يصل عدد القبور بداخل القصر 131 قبرًا، كما يتميز بواجهة شمالية ضخمة يُلاحظ فيها دقة النحت والجمال.

تعود تسميته بالفريد لانفراده بكتلة صخرية مستقلة وكذلك لاختلاف واجهته الكبيرة عن المقابر الأخرى في مدائن صالح، وكذلك فإنها تحتوي على عنصر معماري لا يتوفر في غيرها من المقابر وهو عمودان إضافيان وسط الواجهة.

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