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سيكون خلفًا للإنجليزي فرانك لامبارد

مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٢ صباحاً
مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير صحفية أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني السابق لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بات قريبًا من تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي خلفًا للمدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه في “تويتر” إن المدرب الأرجنتيني بوتشيتينو سيوقع على عقود تدريب البلوز في الأيام القليلة المقبلة، لكنه سيتولى تدريب الفريق بعد نهاية الموسم الحالي.

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تشيلسي يفقد نقطتين

وكان البلوز تعادل مع فريق نوتنجهام فورست اليوم بنتيجة 2-2، حيث سجل للبلوز اللاعب الإنجليزي رحيم سترلينج هدفين، بينما سجل اللاعب النيجيري تايو أونيي هدفي فريق نوتنجهام.

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وسبق للمدرب بوتشيتينو صاحب الـ51 عامًا تدريب أندية إسبانيول الإسباني وساوثهامبتون الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي مع تدريبه لنادي توتنهام خلال الفترة من 2014 حتى 2019.

نادي تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبعد تعادل نادي تشيلسي اليوم، جاء ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا كالتالي: ” مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 82 نقطة، آرسنال في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، نيوكاسل ثالثًا برصيد 66 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 66 نقطة، ليفربول خامسًا برصيد 62 نقطة، توتنهام هوتسبير في المركز السادس برصيد 57 نقطة، أستون فيلا في المركز السابع برصيد 57 نقطة، برايتون في المركز الثامن برصيد 55 نقطة، فولهام في المركز التاسع برصيد 51 نقطة، برينتفورد في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.

 

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