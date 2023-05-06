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بعد حادث سير أدى لسقوطها

مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٥ مساءً
مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز
المواطن - فريق التحرير

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باشر مدني محايل عسير تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز نتيجة حادث سير أدى لسقوطها، وتم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولم يسفر حادث التسرب عن وقوع إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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