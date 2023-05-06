مدني محايل عسير يباشر تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز الجيش السوداني ينفي اتهام الدعم السريع له باحتجاز السفير التركي أوراوا أول المشاركين في كأس العالم للأندية 2023 الشاعر والأديب ناصر السكران في ذمة الله مداهمات أمنية تطيح بـ6 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة في الشرقية معهد الصناعات الغذائية يتيح 7 تخصصات أمام الدراسين المنتخب السعودي للكيمياء يحصد جائزتين عالميتين في أولمبياد مندليف للكيمياء 2023 50 هزة ارتدادية تضرب اليابان بعد زلزال أمس إزالة 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف الصحي في مكة تتويج زوجة ملك بريطانيا بتاج مستعمل لتفادي أزمة دبلوماسية
باشر مدني محايل عسير تسرب وقود من شاحنة لنقل أسطوانات الغاز نتيجة حادث سير أدى لسقوطها، وتم تنفيذ الجانب الوقائي، ولا إصابات.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، أنه تم تنفيذ الجانب الوقائي، ولم يسفر حادث التسرب عن وقوع إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالمملكة، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.