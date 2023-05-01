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جاء ذلك بعد مقطع فيديو أثار الجدل 

مدير مطار بغداد يستقيل بعد توبيخ رئيس الوزراء 

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
مدير مطار بغداد يستقيل بعد توبيخ رئيس الوزراء 
المواطن - فريق التحرير

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قدّم مدير مطار بغداد الدولي، حسين قاسم خفي، اليوم الاثنين، طلبًا إلى رئيس الطيران المدني بالعراق لإعفائه من منصبه، بعد انتشار فيديو توبيخ رئيس الوزراء له.

مقطع فيديو أثار الجدل

جاء ذلك بعد يوم من انتشار فيديو يظهر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وهو يوبخ مدير المطار والمسؤولين فيه، بسبب ما اعتبره حالة الفوضى.

وتم تداول هذا الفيديو منذ السبت الماضي، بشكل واسع في العراق، ويظهر فيه شياع السوداني وهو يوبّخ القائمين على مطار بغداد الدولي بسبب حالة الفوضى وتراجع الخدمات المقدمة للمسافرين، وقد بدا رئيس الوزراء غاضبًا خلال زيارته إلى المطار، ووجّه انتقادات حادة لمديره.

وقد برر حسين قاسم خفي طلب إعفائه من منصبه بـ عدم وجود مهنية أو دعم من المراجع العليا تضمن إمكانية استمرار العمل وأداء الواجبات بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مطار بغداد الدولي، وتحميل الموظف مسؤولية تبعات وأخطاء خارج فترة أدائه أو ضمن حدود صلاحيته، وفقا لما جاء في نص الطلب.

مدير مطار بغداد يستقيل بعد توبيخ رئيس الوزراء 

وقال خفي في طلب الإعفاء: لقد تم تكليفي بمنصب مدير مطار بغداد الدولي قبل ثلاثة أشهر فقط، مع عدم إقرار الموازنة الاتحادية لعام 2023 وعدم وجود مشاريع تأهيل بنى تحتية منذ عام 2019.

رد السلطات

وقد وافقت السلطات العراقية على الطلب الذي تقدم به مدير مطار بغداد، مع تقديم كتاب شكر وتقدير لجهود المهندس حسين قاسم خفي في خدمة مطار بغداد الدولي خلال الفترة الماضية.

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