مد الموعد النهائي لتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون لـ 5 يونيو

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جينيت يلين، عن مد الموعد النهائي لتخلف الحكومة عن سداد الديون إلى 5 يونيو المقبل، وكان التاريخ السابق هو 1 يونيو.

تصريحات وزيرة الخزانة

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: إن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين يثير التساؤلات عن قدرتنا على الدفاع عن أمننا القومي.

وتابعت جينيت يلين، علينا تقديم أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات المجدولة في اليومين الأولين من يونيو، بما في ذلك المدفوعات للمحاربين القدامى والضمان الاجتماعي ومتلقي الرعاية الطبية.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: إن الموارد المتوقعة لن تكون كافية خلال أول الأسبوع في5 يونيو، عندما تكون 92 مليار دولار من المدفوعات والتحويلات مستحقة.