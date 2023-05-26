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كان التاريخ السابق هو 1 يونيو

مد الموعد النهائي لتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون لـ 5 يونيو

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ مساءً
مد الموعد النهائي لتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد الديون لـ 5 يونيو
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جينيت يلين، عن مد الموعد النهائي لتخلف الحكومة عن سداد الديون إلى 5 يونيو المقبل، وكان التاريخ السابق هو 1 يونيو.

تصريحات وزيرة الخزانة

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: إن فشل الكونجرس في رفع سقف الدين يثير التساؤلات عن قدرتنا على الدفاع عن أمننا القومي.

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وتابعت جينيت يلين، علينا تقديم أكثر من 130 مليار دولار من المدفوعات المجدولة في اليومين الأولين من يونيو، بما في ذلك المدفوعات للمحاربين القدامى والضمان الاجتماعي ومتلقي الرعاية الطبية.

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وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية: إن الموارد المتوقعة لن تكون كافية خلال أول الأسبوع في5 يونيو، عندما تكون 92 مليار دولار من المدفوعات والتحويلات مستحقة.

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