مركبة تعكس السير كادت تسبب كارثة والمرور يتفاعل

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تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، مع بلاغ بشأن قائد مركبة تعمد الدخول عكس اتجاه السير، حيث كاد الأمر أن يتسبب في كارثة.
ونشر مقدم البلاغ، عبر موقع “تويتر”، مقطع فيديو يرصد الواقعة، قائلًا “عكس اتجاه الدوار كاد أن يتسبب لي في ضرر أتمنى مخالفته حسب أنظمة المرور”، مشيرًا إلى أن معلومات المركبة واللوحة تتوافر لديه.
وتفاعلت الإدارة العامة للمرور مع البلاغ، مؤكدة أنها ستتواصل مع صاحبه.
وتتجاوب الإدارة العامة للمرور مع مقاطع المخالفات التي يتم إرسالها لها، من أجل ضبط مخالفيها، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام عليهم.
كما يقوم المرور السري بحملات مكثفة معتادة على المحاور الرئيسية والطرق، حيث يركزون على المخالفات المؤثرة على السلامة العامة والمرورية.