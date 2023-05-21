مركز التدريب العدلي يوفر 46 ألف مقعد تدريبي خصم 12 نقطة يُهدد حلم يوفنتوس بايدن: سندرب الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات F-16 وظيفة لكل خريج في ملتقى الكلية التقنية للتوظيف الشباب يسعى لإنقاذ موسمه ضد النصر عرض يُهدد ضم نادي برشلونة لـ جوندوجان الصندوق العقاري يوقع اتفاقيتين لتمويل الدعم السكني أسوأ فيضانات منذ 100 عام تغرق إيطاليا تعليق التدريب التقني حضوريًا مساء اليوم في نجران السعودية تدين وتستنكر بشدة اقتحام مسؤول إسرائيلي لباحة المسجد الأقصى
كشفت وزارة العدل أن عدد المقاعد التدريبية التي وفرها مركز التدريب العدلي للمتدربين والمتدربات الذين استفادوا من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في المركز خلال الربع الأول من العام الجاري 2023م بلغ أكثر من 46 ألف مقعدٍ تدريبي.
وأوضحت الوزارة أن المركز نفّذ 894 دورةً تدريبية خلال الفترة نفسها؛ استفاد منها قضاة وزارة العدل وديوان المظالم، والمحامون والمحاميات، والموثّقون والموثّقات، ومأذونو الأنكحة، والباحثون القانونيون، ومنسوبو مركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومقدمو خدمات التنفيذ.
وأقام المركز ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، عدداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، وبرنامج تأهيل الملازمين القضائيين، وبرنامج تأهيل الموثّقين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج تأهيل المصلح الداخلي، وبرنامج مأذوني الأنكحة، وبرنامج مقدمي خدمات التنفيذ.
يذكر أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير محددة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.