مركز الملك سلمان للإغاثة: جسر بحري لدعم الشعب السوداني

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وثقت قناة “الإخبارية”، لقطات للشحنة المتجهة إلى السودان في أولى طلائع الجسر الإغاثي الجوي، حيث تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية.
فيديو | لقطات للشحنة الأولى المتجهة إلى السودان تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائيةقد يهمّك أيضاً
التفاصيل مع مراسلنا منصور الأمير#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/lNqAlcPrUzقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023
ومن المقرر أن تغادر طائرة إغاثية اليوم من مطار الملك خالد إلى مطار بورتسودان والتي تقل مساعدات غذائية وطبية وإيوائية إلى الشعب السوداني.
فيديو | مشاهد من داخل الطائرة الإغاثية المتجهة إلى السودان التي تحمل على متنها 10 أطنان من المساعدات الطبية والغذائية والإيوائية#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/nut7urWsmm
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 9, 2023
وأكد مركز الملك سلمان للإغاثة، أن الجسر الإغاثي السعودي سيتبعه جسر بحري لإغاثة الشعب السوداني، موضحًا أن هذا الجسر يحوي مساعدات غذائية وطبية وإيوائية.
وكان مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي، أعلن في وقت سابق عن انطلاق طائرتي إغاثة إلى السودان اليوم، محملتين بمواد غذائية وطبية وإيوائية.
يأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في دعم الشعب السوداني، وإطلاق حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين بالخرطوم.