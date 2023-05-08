Icon

بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. انطلاق الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني Icon موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي ومطالب المعلمين والمعلمات Icon مروجو الحشيش والإمفيتامين في جدة والباحة بقبضة الأمن Icon لحظة سقوط طائرة ميغ-21 فوق منزل بالهند Icon ضبط مواطن و3 يمنيين لتهريبهم القات في جازان وعسير Icon المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ورشة عن الملكية الفكرية Icon الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية Icon  مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل Icon وول ستريت: عودة سوريا خطوة تؤكد رفض المصالح الأمريكية بالمنطقة Icon نقل عشرات الأطفال في اليابان للمستشفى بسبب رائحة نفاذة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
أخبار أمنية
تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

مروجو الحشيش والإمفيتامين في جدة والباحة بقبضة الأمن

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٩ صباحاً
مروجو الحشيش والإمفيتامين في جدة والباحة بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الصومالية، لمحاولته ترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

برنامج العمل عن بعد يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وزير الشؤون الإسلامية: سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف

وزير الشؤون الإسلامية: سنقف سدًا منيعًا ضد الإرهاب والتطرف

مروجو المخدرات بالباحة

كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
رئيس فاغنر يوجه رسالة نارية لوزير الدفاع الروسي

رئيس فاغنر يوجه رسالة نارية لوزير الدفاع الروسي

وصول 31 مواطنًا و1143 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة

وصول 31 مواطنًا و1143 شخصًا من رعايا الإجلاء السعودي إلى جدة

الإبلاغ

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

 

 

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز الـ 3 مليارات ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري الثالثة تتجاوز...

السعودية اليوم
ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة والمضمون والضيوف
السعودية اليوم

ليوان المديفر يتفوق بمراحل من حيث الفكرة...

السعودية اليوم
لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض
السعودية اليوم

لقطات لجريان سيول سد الحيسية شمال الرياض

السعودية اليوم
ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى
العالم

ناشونال إنتريست: الردع الأمريكي يتهاوى

العالم
تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون: الفصل الدراسي الثالث أرهقنا
السعودية اليوم

تقرير يرصد فصولاً خالية من الطلاب ومواطنون:...

السعودية اليوم
شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات
العالم

شلل بمطار هيثرو في لندن بسبب الإضرابات

العالم
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران
العالم

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب إيران

العالم
3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي
الرياضة

3 مباريات غدًا في دوري روشن السعودي

الرياضة