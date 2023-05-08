بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. انطلاق الحملة الشعبية لمساعدة الشعب السوداني موعد إعلان نتائج حركة النقل الخارجي ومطالب المعلمين والمعلمات مروجو الحشيش والإمفيتامين في جدة والباحة بقبضة الأمن لحظة سقوط طائرة ميغ-21 فوق منزل بالهند ضبط مواطن و3 يمنيين لتهريبهم القات في جازان وعسير المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي ينظم ورشة عن الملكية الفكرية الموارد البشرية تحدد موعد تطبيق المرحلة الثانية من المقابل المالي على العمالة المنزلية مبنى السفارة الأمريكية الجديد في لبنان يثير الجدل وول ستريت: عودة سوريا خطوة تؤكد رفض المصالح الأمريكية بالمنطقة نقل عشرات الأطفال في اليابان للمستشفى بسبب رائحة نفاذة
قبضت شرطة محافظة جدة على مقيم من الجنسية الصومالية، لمحاولته ترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.