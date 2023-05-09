وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم 6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن ترتيب دوري روشن بعد فوز التعاون والفيحاء حساب المواطن: صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال حقيقة حدوث تلوث إشعاعي بمطار بغداد الدولي الزمالك يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بشق الأنفس
أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.
في قبضة رجال الأمن .قد يهمّك أيضاً
#تم_القبض pic.twitter.com/tG5QUZSc4lقد يهمّك أيضاً
— الأمن العام (@security_gov) May 9, 2023
وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: إنه تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.
ولفت الأمن العام إلى القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية النيجيرية، قاموا بترويج وتهريب 2.2 كيلو جرام من مادة الكوكايين، وكذلك القبض على مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل، ونتج عنها سقوط امرأة وطفليه من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة.
وتابع، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الصومالية قام بمحاولة ترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومقيم من الجنسية الهندية قام بترويج 456 كيلو جرامًا من نبات القات، مخبأة في شاحنة يقودها.
وأضاف، كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته 10.437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة في مركبة يقودها، وكذلك القبض على مواطن قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وأسلحة نارية، وذخيرة حية، وأسلحة بيضاء.
وأكمل، كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر.