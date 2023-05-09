Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم Icon 6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية Icon لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي Icon الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان Icon مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز التعاون والفيحاء Icon حساب المواطن: صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري Icon وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال Icon حقيقة حدوث تلوث إشعاعي بمطار بغداد الدولي Icon الزمالك يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بشق الأنفس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٦ مساءً
مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

ترويج الحشيش

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: إنه تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

ولفت الأمن العام إلى القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية النيجيرية، قاموا بترويج وتهريب 2.2 كيلو جرام من مادة الكوكايين، وكذلك القبض على مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل، ونتج عنها سقوط امرأة وطفليه من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة.

الأمفيتامين والقات

وتابع، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الصومالية قام بمحاولة ترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومقيم من الجنسية الهندية قام بترويج 456 كيلو جرامًا من نبات القات، مخبأة في شاحنة يقودها.

وأضاف، كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته 10.437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة في مركبة يقودها، وكذلك القبض على مواطن قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وأسلحة نارية، وذخيرة حية، وأسلحة بيضاء.

وأكمل، كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم