مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن

أعلن الأمن العام القبض على عدد من مروجي المخدرات في المملكة، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

ترويج الحشيش

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان في قبضة رجال الأمن: إنه تم القبض على مواطن قام بترويج مادة الحشيش المخدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر.

ولفت الأمن العام إلى القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية النيجيرية، قاموا بترويج وتهريب 2.2 كيلو جرام من مادة الكوكايين، وكذلك القبض على مواطن قام بسرقة مركبة في وضع التشغيل، ونتج عنها سقوط امرأة وطفليه من داخلها أثناء سيرها، وتعرضوا لإصابات خفيفة.

الأمفيتامين والقات

وتابع، كما تم القبض على مقيم من الجنسية الصومالية قام بمحاولة ترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومقيم من الجنسية الهندية قام بترويج 456 كيلو جرامًا من نبات القات، مخبأة في شاحنة يقودها.

وأضاف، كما تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته 10.437 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة في مركبة يقودها، وكذلك القبض على مواطن قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر، ومادة الحشيش المخدر، وضبط بحوزته مبلغ مالي، وأسلحة نارية، وذخيرة حية، وأسلحة بيضاء.

وأكمل، كما تم القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، قام بترويج مادة الأمفيتامين المخدر.