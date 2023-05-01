مروج الشبو في جدة في قبضة المكافحة

تركي آل الشيخ: جننت المايسترو وأكثر من 30 بروفة لروائع الموجي انطلاق معسكر أخضر السيدات في جدة مفاوضات محتملة بين طرفي الأزمة بالسودان عضة أسد تقتل طفلًا في غزة رفض مقترح برشلونة لعودة ليونيل ميسي! بدائل صحية منزلية لمكعبات مرق الدجاج القبض على 4 أشخاص روجوا الإمفيتامين في حائل أبل تطلق تحديثًا أمنيًّا منفصلًا لأول مرة نونو سانتو وباتنا والعقيدي الأفضل لشهر إبريل مقيم يمني ينقذ شخصين من الغرق: لم أتحمل إغاثة أحد ولا ألبي نداءه
أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية؛ لترويجه 10.1 كيلوجرام مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”، ضمن حملة بالمرصاد.
ولفتت مكافحة المخدرات، عبر موقع تويتر، إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.