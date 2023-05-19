مروحيات إسرائيلية خارج الخدمة بسبب عطل فني

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أوقف قائد قوات سلاح الجو الإسرائيلي، الجنرال تومر بار، اليوم الجمعة، مجموعة مروحيات من نوع “يسعور” حتى انتهاء عملية الفحص الدقيق للطائرات.
جاءت التعليمات بعدما وقع عطل فني تم اكتشافه في مروحية خلال مهمة تدريب روتينية أول أمس الأربعاء، وعقب وقوع العطل، هبطت المروحية في قاعدة للجيش الإسرائيلي ولم تقع إصابات في الحادثة ولم تتضرر المروحية.
وتعمل طائرات “يسعور” والتي يُمكن أن تحمل عشرات الجنود واسمها الرسمي CH-53، منذ أواخر الستينيات في طائرات سلاح الجو الإسرائيلي.
ويعتبر الجيش الإسرائيلي أحد الجيوش الذي ظل يستعمل طائرات “يسعور” في الجو أكثر من أي جيش آخر في العالم.