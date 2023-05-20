مسرب وثائق البنتاجون قيد الاعتقال لحين محاكمته الهلال يفكر في التعاقد مع جارديم وصفقتين من العيار الثقيل لقطات مروعة لحرائق كندا في يومها الثالث على التوالي تصريح أداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في نسك أو توكلنا الأهلي المصري إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا إنقاذ مريض ثمانيني مصاب بـ4 أنواع من السرطان السعودية تحصد 27 جائزة في معرض ريجينيرون فيسبوك تصلح الخلل الفني وتعتذر عنه ابتلاع البالونات والوخز بالإبر طرق علمية جديدة للتخسيس نقل مباراتي الطائي والباطن إلى ملعب التعاون
صدر أمر قضائي بإبقاء مسرب وثائق البنتاجون قيد الاعتقال بانتظار محاكمته، وفقًا لما تناقلته وكالات أنباء عالمية.
وكانت قد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلًا عن وثائق جديدة مسربة من البنتاجون، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترى أنه من غير المرجح أن تستولي كييف على شبة جزيرة القرم هذا الصيف.
وقال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف: إن شبه الجزيرة يجب أن تكون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، حسبما زعمت “واشنطن بوست”.
وتابعت واشنطن بوست: تظهر الوثائق المسربة أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتبر هذا السيناريو غير محتمل.