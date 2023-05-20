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وفقًا لأمر قضائي أمريكي

مسرب وثائق البنتاجون قيد الاعتقال لحين محاكمته

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٢ صباحاً
مسرب وثائق البنتاجون قيد الاعتقال لحين محاكمته
المواطن - فريق التحرير

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صدر أمر قضائي بإبقاء مسرب وثائق البنتاجون قيد الاعتقال بانتظار محاكمته، وفقًا لما تناقلته وكالات أنباء عالمية.

وثائق جديدة مسربة

وكانت قد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلًا عن وثائق جديدة مسربة من البنتاجون، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ترى أنه من غير المرجح أن تستولي كييف على شبة جزيرة القرم هذا الصيف.

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وقال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف: إن شبه الجزيرة يجب أن تكون تحت سيطرة القوات المسلحة الأوكرانية في صيف عام 2023، حسبما زعمت “واشنطن بوست”.

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وتابعت واشنطن بوست: تظهر الوثائق المسربة أن مجتمع الاستخبارات الأمريكية يعتبر هذا السيناريو غير محتمل.

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