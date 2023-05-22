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مؤكدًا أن النصر جاهز للاستثمار والخصخصة

مسلي آل معمر: المفاوضات مع رونالدو كانت أسهل مما نتوقع

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٨ مساءً
مسلي آل معمر: المفاوضات مع رونالدو كانت أسهل مما نتوقع
المواطن - فريق التحرير

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شدد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر على أن مفاوضات انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم كانت سهلة.

المفاوضات مع رونالدو

وتحدث مسلي آل معمر عن صفقة كريستيانو رونالدو، خلال جلسة حوارية بعنوان “الرياضة وإعلامها: واجهة للحضور الدولي للملكة”، وذلك ضمن مؤتمر الإعلام الوطني.

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وقال رئيس نادي النصر: “المفاوضات مع كريستيانو رونالدو كانت أسهل مما نتوقع، والطلبات على تيشيرتات الفريق من الخارج أكثر بكثير من الداخل”.

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وتابع: “بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، أتتنا العديد من العروض للاستثمار، لكن بعضها لم تكن تليق بقيمة النادي، واتفقنا مع عدة جهات على توقيع عدد من العقود سيتم الإعلان عنها خلال الفترة”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر spl

تعليق مسلي آل معمر بالجلسة

وواصل مسلي آل معمر حديثه قائلًا: “نادي النصر جاهز للاستثمار والخصخصة بشكل كامل وذلك بعد التحول الرقمي، حيث ارتفعت عدد إدارات النادي من 3 إدارات حتى 16 إدارة”.

مسلي آل معمر في مؤتمر الإعلام الوطني
آل معمر في المؤتمر

وأضاف رئيس نادي النصر: “أنا إعلامي وابن الإعلام وأفتخر بذلك، والبعض يقول الرئيس الصحافي وهذا فخر كبير بالنسبة لي”.

وأردف: “الشائعات في مواقع التواصل مزعجة وعلينا محاربتها، أحدهم وضع تعليقًا ساخرًا ونسبه إليّ، وهو أنني قلت إني تعرضت للاحتيال مرتين في حياتي الأولى في محل كباب والثانية بالتعاقد مع رونالدو، وللأسف صحيفة عالمية نقلت الخبر وفي الأساس هي شائعة”.

مسلي آل معمر في مؤتمر الإعلام الوطني
آل معمر في المؤتمر

الهلال الأفضل بالنهائي

وعلق مسلي آل معمر على خسارة الأزرق لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، قائلًا: “الهلال كان الأفضل في نهائي آسيا الأخير، ورأينا تفوقهم الفني لكن لم يتوفقوا بالنتيجة”.

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