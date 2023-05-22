مدني جدة يخمد حريقًا في مستودعات مسلي آل معمر: المفاوضات مع رونالدو كانت أسهل مما نتوقع وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة لحظة دخول ريانة بروناي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية إحصائية مميزة لـ الفيحاء بعد التقدم بالنتيجة ديما مروحي ابنة الشرقية الثانية عالميًا في آيسف 2023 التحديث الجديد من واتساب يتيح تعديل الرسائل حملة وطن بلا مخدرات تفعيل أدوار الطلاب في التوعية وطن بلا مخدرات حملة توعوية مشتركة بين التعليم والإعلام نيوم تعقد شراكة مع فريق راجستان رويالز لتعزيز رياضة الكريكت
شدد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر على أن مفاوضات انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم كانت سهلة.
وتحدث مسلي آل معمر عن صفقة كريستيانو رونالدو، خلال جلسة حوارية بعنوان “الرياضة وإعلامها: واجهة للحضور الدولي للملكة”، وذلك ضمن مؤتمر الإعلام الوطني.
وقال رئيس نادي النصر: “المفاوضات مع كريستيانو رونالدو كانت أسهل مما نتوقع، والطلبات على تيشيرتات الفريق من الخارج أكثر بكثير من الداخل”.
وتابع: “بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو، أتتنا العديد من العروض للاستثمار، لكن بعضها لم تكن تليق بقيمة النادي، واتفقنا مع عدة جهات على توقيع عدد من العقود سيتم الإعلان عنها خلال الفترة”.
وواصل مسلي آل معمر حديثه قائلًا: “نادي النصر جاهز للاستثمار والخصخصة بشكل كامل وذلك بعد التحول الرقمي، حيث ارتفعت عدد إدارات النادي من 3 إدارات حتى 16 إدارة”.
وأضاف رئيس نادي النصر: “أنا إعلامي وابن الإعلام وأفتخر بذلك، والبعض يقول الرئيس الصحافي وهذا فخر كبير بالنسبة لي”.
وأردف: “الشائعات في مواقع التواصل مزعجة وعلينا محاربتها، أحدهم وضع تعليقًا ساخرًا ونسبه إليّ، وهو أنني قلت إني تعرضت للاحتيال مرتين في حياتي الأولى في محل كباب والثانية بالتعاقد مع رونالدو، وللأسف صحيفة عالمية نقلت الخبر وفي الأساس هي شائعة”.
وعلق مسلي آل معمر على خسارة الأزرق لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دايموندز الياباني، قائلًا: “الهلال كان الأفضل في نهائي آسيا الأخير، ورأينا تفوقهم الفني لكن لم يتوفقوا بالنتيجة”.