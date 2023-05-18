رئيسا الصومال والمجلس الرئاسي الليبي يصلان جدة للمشاركة في القمة العربية فنجان قهوة بـ 1500 دولار في أستراليا أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام الوحدة يداوي خسارة كأس الملك بهدف في الشباب وزارة الحج: فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر مشتركو تويتر بلو يمكنهم نشر فيديوهات مدتها ساعتان الوفود الإعلامية: السعودية عودتنا على لمّ الشمل وتوحيد الصف العربي ريما بنت بندر لطلاب آيسف: أنتم سفراء السعودية موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 والقنوات الناقلة لحظة اندلاع الحرائق بغابات النقازة بليبيا
سمحت شركة تويتر، اليوم الخميس، للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بنشر فيديوهات لمدة ساعتين.
وقال إيلون ماسك مالك تويتر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة: الآن يمكنكم تحميل فيديوهات على تويتر طول مدتها ساعتان؛ أي ما يوازي 8 جيجا بايت.
والخميس الماضي، سمحت شركة تويتر للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولًا بخدمة الرسائل المشفرة.
وكشفت منصة التواصل الاجتماعي، التي يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الخدمة متاحة حاليًّا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.
ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثمانية دولارات شهريًّا أو 84 دولارًا سنويًّا.