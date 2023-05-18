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أي ما يوازي 8 جيجا بايت

مشتركو تويتر بلو يمكنهم نشر فيديوهات مدتها ساعتان

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
مشتركو تويتر بلو يمكنهم نشر فيديوهات مدتها ساعتان
المواطن - فريق التحرير

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سمحت شركة تويتر، اليوم الخميس، للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بنشر فيديوهات لمدة ساعتين.

مدتها ساعتين

وقال إيلون ماسك مالك تويتر عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة: الآن يمكنكم تحميل فيديوهات على تويتر طول مدتها ساعتان؛ أي ما يوازي 8 جيجا بايت.

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والخميس الماضي، سمحت شركة تويتر للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولًا بخدمة الرسائل المشفرة.

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للمستخدمين الموثقين

وكشفت منصة التواصل الاجتماعي، التي يملكها ويديرها إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن الخدمة متاحة حاليًّا للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.

ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء (تويتر بلو)، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من ثمانية دولارات شهريًّا أو 84 دولارًا سنويًّا.

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