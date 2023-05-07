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وصف فهمها للأمر بأنه سقيم عقيم

مطالب بإعادة النظر في المنح الدراسية للأجانب بالجامعات السعودية

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
مطالب بإعادة النظر في المنح الدراسية للأجانب بالجامعات السعودية
المواطن - فريق التحرير

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طالب الكاتب علي سعد الموسى، بإعادة النظر في أسلوب المنح الدراسة للأجانب في الجامعات السعودية، وذلك مع تقديمها للطلاب الرواتب والسكن والتذاكر.

عوائد المنح الدراسية

وقال الموسى في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “فهم الجامعات السعودية لمنح الدراسة لغير السعوديين فهم سقيم عقيم. الجامعات الغربية تقبل الطلاب الأجانب رغبة في العوائد الاقتصادية للرسوم وحتى إنعاش حياة المدن الجامعية”.

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وأضاف أن “الجامعات الغربية تقبل طلاب الدارسات العليا لفوائد بحثية أيضًا، لكن الجامعات السعودية تمنح رواتب وسكنًا وتذاكر على ماذا لا أعلم؟”.

موهبة الطالب

وردّ مغرد عليه بالقول إن هذه الرواتب والتذاكر تأتي لرفع مستوى التعليم، فالطالب الموهوب عملة نادرة.

واستشهد بتجربة له قائلًا “درست في مانشستر وكان أحد الزملاء من فلسطين مميزًا وقد حصل على منحة من الجامعة مع مصروف شهري وتذاكر سنوية والسبب تميزه كموهبة”.

فيما أشار آخر إلى أن منح الجامعة الإسلامية تعد منح مباركة لها أثرها في الدول التي درس طلابها فيها.

وأوضح أن هؤلاء الطلاب كان لهم دور في بلادهم بالدعوة ونشر الإسلام الصحيح، معربًا عن تمنياته بالتوسع فيها.

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