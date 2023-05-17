معرض الكعبة المشرفة وكسوتها لأول مرة في المسجد النبوي

أقامت وكالة شؤون المعارض والمتاحف بالمسجد الحرام، وبالشراكة مع وكالة شؤون المعارض والمتاحف بالمسجد النبوي، معرض الكعبة المشرفة وكسوتها والمقام لأول مرة في المسجد النبوي الشريف، والتي بدأت فعالياته من يوم الأحد الموافق 24/ 10/ 1444هـ إلى يوم السبت الموافق 7/ 11/ 1444هـ.

ويهدف المعرض إلى تعريف الزوار بعناية ملوك المملكة العربية السعودية بالكعبة المشرفة، وإعادة بنائها وترميمها وتدعيم جدرانها وتغيير بابها وتحسين الشاذروان المحيط بها ليكون على ما هو عليه الآن.

مقتنيات للكعبة الشريفة

ويحتوي المعرض على بعض المقتنيات التي تختص بالكعبة المشرفة وهي أدوات غسيل الكعبة المشرفة، وأطياب الكعبة المشرفة وهي العودة وعطر الورد والبخور، وبعض القطع القديمة لكسوة الكعبة المشرفة والكسوة الداخلية للكعبة، وبعض القطع المستوحاة لكسوة الكعبة المشرفة والمكونة من ستارة باب الكعبة وبعض القناديل، ومنسج لكسوة الكعبة، ويتم إتاحة الفرصة للزوار لحياكتها في المعرض.

صور جمالية

كما يستعرض المعرض بعض الصور الجمالية التي تحكي معالم الكعبة المشرفة مثل باب الكعبة ومفتاح الكعبة والحجر الأسود والركن اليماني، وبعض الأفلام الوثائقية التي تهتم بالكعبة المشرفة منها فيلم كسوة الكعبة المشرفة، فيلم تعرف على مخطوطات باب الكعبة المشرفة، وصور من معالم الحرمين.